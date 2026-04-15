Un hombre sin piernas es prendido fuego en su silla de ruedas a la salida del centro comercial en el que suele pedir dinero (Ricardo Rubio - Europa Press)

Un hombre sin dos piernas y beneficiario del Ejército de la Salvación fue prendido fuego este martes mientras circulaba en su silla de ruedas frente a un centro comercial en el que acostumbra a pedir dinero. El suceso tuvo lugar en Smaragdplein, Utrecht, poco después de las 15:30 horas. La víctima, un hombre mayor, sufrió quemaduras graves en la cabeza, los brazos y la espalda y fue trasladada de inmediato al hospital. Horas después del ataque, la policía detuvo a un sospechoso, aunque no ha trascendido su identidad ni si pudo haber otras personas implicadas.

Testigos del suceso pudieron rescatar al hombre

Por suerte para el hombre, el incidente tuvo lugar en una zona muy transitada, por lo que varios testigos pudieron reaccionar y acudir en su auxilio, logrando sacarle de la silla de ruedas y apagar las llamas. Según el RTL, el sospechoso podría ser un hombre con quien la víctima habría discutido brevemente antes del suceso y que vende periódicos en la misma zona, cerca del supermercado Plus, junto al lugar del ataque.

El gerente del supermercado, citado por AD, explicó que había “echado” a la víctima - que pedía dinero frecuentemente frente al comercio - y que “al poco tiempo un hombre desconocido se le acercó con una hoja en llamas detrás de la espalda”. En ese momento, tanto la ropa del hombre como la silla de ruedas empezaron a arder, y fue entonces cuando un testigo “le sacó inmediatamente de su scooter e intentó apagar las llamas”.

Declaraciones de Silvia Pérez, portavoz de la Policía Nacional, respecto a la mujer detenida como presunta asesina de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado carbonizado en el distrito de Villa de Vallecas

Varias personas colaboraron en el auxilio y una mujer, entrevistada por RTL Nieuws, describió la escena como caótica, con gente intentando refrescar a la víctima hasta la llegada de los sanitarios. La policía procedió a acordonar el acceso principal del centro comercial, así como el aparcamiento adyacente al supermercado Plus, aunque el resto del complejo pudo permanecer abierto. El área se mantuvo acordonada durante cerca de una hora mientras se recogían pruebas y se tomaba declaración a los testigos.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima y el agresor mantuvieron un breve enfrentamiento verbal antes del ataque, aunque no han trascendido detalles sobre el motivo de la discusión. El sospechoso huyó del lugar, pero fue detenido horas más tarde; la policía no ha hecho pública su identidad ni el contenido de su declaración inicial. Tampoco se ha informado oficialmente de la existencia de grabaciones del suceso.

“Una forma horrible de violencia”

La alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, calificó el hecho como “una forma horrible de violencia” y subrayó que, al tratarse de una persona sin movilidad, el impacto es mayor. En un comunicado dirigido a los vecinos y testigos, añadió: “Es ante todo terrible para la víctima, y mi solidaridad es para él, pero este suceso también ha dejado una fuerte impresión en los testigos. Todos están muy conmocionados”. El ayuntamiento ha puesto a disposición de quienes presenciaron el suceso apoyo psicológico.

También el ministro de Justicia y Seguridad, David van Weel, se refirió al suceso en un mensaje publicado en X, donde afirmó: “Esto trasciende todos los límites. El autor o autores deben ser localizados y castigados. Es terrible lo que ha ocurrido aquí en Utrecht”.

La investigación policial sigue en marcha y el equipo distrital de Utrecht se ha hecho cargo del caso. La policía mantiene su llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que haya presenciado el ataque o disponga de información relevante se ponga en contacto con las autoridades. La víctima permanece hospitalizada, mientras los agentes tratan de esclarecer los detalles del ataque y el posible trasfondo entre los implicados.