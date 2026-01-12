La defensa esgrime que el acusado del crimen machista de Nohales (Cuenca) era un adicto y que no actuó con con alevosía

A raíz del proceso judicial que se sigue en torno al crimen de Nohales, la abogada defensora de C.B.R. afirmó que su cliente padece una grave adicción a las drogas, el alcohol y el juego, lo que puso de relieve durante la primera intervención en el juicio celebrado este lunes. Según detalló el medio original, la representante legal de la defensa centró su exposición en la condición de adicto del acusado, así como en su deteriorada situación personal tras la separación con su pareja, lo que agravó su dependencia y lo impulsó a buscar ayuda profesional, incluyendo su ingreso en un centro gestionado por Proyecto Hombre. Así, la defensa sostiene que el delito no debe clasificarse como asesinato con alevosía, sino que los hechos deberían evaluarse como lesiones producidas con arma blanca en concurso con homicidio imprudente.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la abogada fundamentó su petición en que el procesado consumía, según su versión, un gramo diario de cocaína, además de otros estupefacientes y alcohol. Insistió también en que la separación matrimonial significó un punto de inflexión negativo en la vida de C.B.R., lo que desembocó en un empeoramiento de sus adicciones y su inclusión en programas de tratamiento. El relato aportado indica que, desde marzo de 2022, tras un periodo de estancia en un centro especializado, el acusado comenzó a disfrutar de salidas sin vigilancia, circunstancia en la que terminó produciéndose el suceso investigado.

El medio de comunicación añadió que, según la versión de la defensa, el día anterior a los hechos C.B.R. acudió a una comida familiar, tras la cual puso una excusa para abandonar la reunión motivado por el síndrome de abstinencia. En esa salida buscó hacerse con un gramo de cocaína y después se dirigió a la finca de Nohales, lugar donde residía la víctima, con la intención de hallar dinero o bienes de valor. Para acceder al domicilio, el acusado habría realizado previamente una copia de las llaves. En ese contexto, al encontrarse con la víctima identificada como V.C.A.S., quien estaba acompañada por otra persona, el acusado salió del inmueble supuestamente fuera de control y acudió a la casa de su madre.

Según consignó la misma fuente, en el domicilio materno C.B.R. logró hacerse con un cuchillo pese a los intentos de su familia de detenerlo. A continuación, según la narración de la defensa, habría regresado con sus capacidades volitivas completamente alteradas debido a su estado de adicción y cometido el ataque contra V.C.A.S. y la persona que la acompañaba. Ambas sufrieron múltiples heridas por arma blanca. La abogada defensora solicitó que los cargos correspondientes a la agresión contra el acompañante sean considerados como delito de lesiones y no como tentativa de asesinato.

La reconstrucción de los hechos aportada en el juicio indica que, tras la agresión, el procesado trató de quitarse la vida asestándose varias puñaladas en el abdomen. Cuando las autoridades de la Guardia Civil acudieron a las inmediaciones de la finca en Nohales, hallaron al acusado en estado grave por las autolesiones. La defensa declaró ante el tribunal que C.B.R. siente un profundo arrepentimiento por lo sucedido.

Durante la vista, la abogada alegó que el trastorno mental derivado del consumo reiterado de sustancias, sumado al cuadro de abstinencia y la situación personal del procesado, imposibilitaron que éste actuara con premeditación. El medio que difundió el caso resaltó que la representante legal insistió en la anulación de las facultades volitivas del acusado durante el momento de la agresión, lo que a su entender excluye la alevosía y permitiría reclasificar la conducta como homicidio imprudente junto con lesiones. Como parte del alegato, la defensa detalló el paso del acusado por distintos programas de tratamiento para personas con dependencia y su reciente permanencia en el centro de Proyecto Hombre hasta poco antes de los hechos.

En cuanto a los sucesos concretos, de acuerdo con la exposición ante el tribunal descrita por el medio, el argumento central gira en torno a que el ataque no fue premeditado ni dirigido con ventaja consciente sobre las víctimas. La abogada fundamentó que la conducta fue impulsiva y estuvo determinada por la afectación mental derivada de la adicción. En la valoración del acompañante de la víctima, la defensa solicita que se descarte la tesis de intento de asesinato y se considere exclusivamente el delito de lesiones.

Según los datos divulgados, tras el ataque y antes de la llegada de los agentes de la Guardia Civil, el propio acusado intentó quitarse la vida, lo que, a juicio de la defensa, evidenciaría una alteración mental incompatible con la premeditación. El juicio, que acaba de comenzar, deberá determinar si los argumentos expuestos por la defensa pueden producir una variación en la imputación de los delitos atribuidos a C.B.R.