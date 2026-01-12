Hereu tacha de "absolutamente minoritario" el manifiesto de Jordi Sevilla y reivindica el liderazgo de Sánchez

Durante una visita a las instalaciones de Navantia en Ferrol, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, rechazó la idea de que el manifiesto lanzado en redes sociales por el exministro socialista Jordi Sevilla refleje una preocupación extendida en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según señaló Hereu ante los medios, la visión presentada por Sevilla representa una posición “absolutamente minoritaria” dentro del partido, y destacó que el liderazgo de Pedro Sánchez cuenta con un respaldo mayoritario. La intervención de Hereu tuvo lugar cuando periodistas le consultaron acerca del documento difundido por Sevilla, en el que se solicitaba un cambio de rumbo en el partido.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Hereu subrayó que en el PSOE existe una diversidad de opiniones y que la libertad de expresión es un principio reconocido dentro de la formación. “Somos un partido amplio donde la gente libremente puede expresar sus puntos de vista”, afirmó el ministro, contextualizando el movimiento de Sevilla como una muestra más del debate interno permitido entre los militantes. Sin embargo, matizó que los planteamientos de Sevilla no concuerdan con la postura prevaleciente en el partido, y defendió que la actual dirección respeta los valores de la socialdemocracia.

Tal como consignó el medio, el titular de Industria se pronunció de forma contundente sobre la gestión gubernamental y la figura de Pedro Sánchez. Hereu destacó la posición internacional del presidente del Gobierno, a quien describió como “el que con más valentía defiende el papel de la socialdemocracia en esta década compleja del siglo XXI”. Además, sostuvo que Sánchez, en su rol al frente de la Internacional Socialista, personifica un compromiso firme con los ideales socialdemócratas a nivel mundial, lo que según el ministro, sitúa al PSOE como un referente de esta corriente política tanto en Europa como en el resto del mundo.

Durante sus declaraciones, Hereu puso en duda la legitimidad de los críticos que, como Sevilla, han abogado por reivindicar la socialdemocracia como un valor perdido en el PSOE. Expresó que la formación socialista española constituye, a su juicio, “el gran ejemplo de la socialdemocracia en Europa y en estos momentos en el mundo”, según reportó el medio. Este argumento busca contrarrestar la percepción de que el partido se ha alejado de sus fundamentos tradicionales y pretende reafirmar el papel que ostenta el PSOE en el contexto europeo.

Las afirmaciones del ministro fueron emitidas en un contexto de atención mediática debido a la difusión pública del manifiesto de Sevilla. El movimiento generó reacciones en diferentes sectores del partido, aunque Hereu insistió, según informó el medio, en que la voz de Sevilla no representa el sentir de la mayoría de los afiliados ni de la dirección. El ministro remarcó que la respuesta institucional se fundamenta en la cohesión y el respaldo al liderazgo de Pedro Sánchez, tanto en clave nacional como internacional.

El exministro Jordi Sevilla utilizó sus perfiles en redes sociales para lanzar su petición de cambio en el PSOE, acto que reavivó debates internos sobre la dirección política de la formación. Sin embargo, según detalló el medio, la posición oficial de la dirección socialista se centra en sostener la legitimidad y el respaldo del liderazgo actual. La valoración expresada por Hereu añade un nuevo capítulo al debate sobre la identidad y el rumbo de la socialdemocracia española, en un momento en que la proyección internacional de Sánchez se ha convertido en un punto de referencia dentro de la formación.

Durante la comparecencia, Hereu enfatizó el valor del liderazgo de Sánchez y su papel dentro de la Internacional Socialista, presentando al actual Ejecutivo como garante de la continuidad de los valores socialdemócratas. Este posicionamiento, de acuerdo a lo relatado por el medio, responde a las inquietudes de quienes solicitan una revisión del modelo político del PSOE, insistiendo en que la voz dominante dentro del partido continúa apostando por el proyecto representado por el presidente del Gobierno.