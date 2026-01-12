Espana agencias

Hereu tacha de "absolutamente minoritario" el manifiesto de Jordi Sevilla y reivindica el liderazgo de Sánchez

El responsable de Industria defiende la actual gestión gubernamental, señala que el texto impulsado por Sevilla refleja una posición marginal e insiste en que la voz mayoritaria del partido respalda a Sánchez, en quien destaca su papel internacional

Guardar

Durante una visita a las instalaciones de Navantia en Ferrol, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, rechazó la idea de que el manifiesto lanzado en redes sociales por el exministro socialista Jordi Sevilla refleje una preocupación extendida en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según señaló Hereu ante los medios, la visión presentada por Sevilla representa una posición “absolutamente minoritaria” dentro del partido, y destacó que el liderazgo de Pedro Sánchez cuenta con un respaldo mayoritario. La intervención de Hereu tuvo lugar cuando periodistas le consultaron acerca del documento difundido por Sevilla, en el que se solicitaba un cambio de rumbo en el partido.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Hereu subrayó que en el PSOE existe una diversidad de opiniones y que la libertad de expresión es un principio reconocido dentro de la formación. “Somos un partido amplio donde la gente libremente puede expresar sus puntos de vista”, afirmó el ministro, contextualizando el movimiento de Sevilla como una muestra más del debate interno permitido entre los militantes. Sin embargo, matizó que los planteamientos de Sevilla no concuerdan con la postura prevaleciente en el partido, y defendió que la actual dirección respeta los valores de la socialdemocracia.

Tal como consignó el medio, el titular de Industria se pronunció de forma contundente sobre la gestión gubernamental y la figura de Pedro Sánchez. Hereu destacó la posición internacional del presidente del Gobierno, a quien describió como “el que con más valentía defiende el papel de la socialdemocracia en esta década compleja del siglo XXI”. Además, sostuvo que Sánchez, en su rol al frente de la Internacional Socialista, personifica un compromiso firme con los ideales socialdemócratas a nivel mundial, lo que según el ministro, sitúa al PSOE como un referente de esta corriente política tanto en Europa como en el resto del mundo.

Durante sus declaraciones, Hereu puso en duda la legitimidad de los críticos que, como Sevilla, han abogado por reivindicar la socialdemocracia como un valor perdido en el PSOE. Expresó que la formación socialista española constituye, a su juicio, “el gran ejemplo de la socialdemocracia en Europa y en estos momentos en el mundo”, según reportó el medio. Este argumento busca contrarrestar la percepción de que el partido se ha alejado de sus fundamentos tradicionales y pretende reafirmar el papel que ostenta el PSOE en el contexto europeo.

Las afirmaciones del ministro fueron emitidas en un contexto de atención mediática debido a la difusión pública del manifiesto de Sevilla. El movimiento generó reacciones en diferentes sectores del partido, aunque Hereu insistió, según informó el medio, en que la voz de Sevilla no representa el sentir de la mayoría de los afiliados ni de la dirección. El ministro remarcó que la respuesta institucional se fundamenta en la cohesión y el respaldo al liderazgo de Pedro Sánchez, tanto en clave nacional como internacional.

El exministro Jordi Sevilla utilizó sus perfiles en redes sociales para lanzar su petición de cambio en el PSOE, acto que reavivó debates internos sobre la dirección política de la formación. Sin embargo, según detalló el medio, la posición oficial de la dirección socialista se centra en sostener la legitimidad y el respaldo del liderazgo actual. La valoración expresada por Hereu añade un nuevo capítulo al debate sobre la identidad y el rumbo de la socialdemocracia española, en un momento en que la proyección internacional de Sánchez se ha convertido en un punto de referencia dentro de la formación.

Durante la comparecencia, Hereu enfatizó el valor del liderazgo de Sánchez y su papel dentro de la Internacional Socialista, presentando al actual Ejecutivo como garante de la continuidad de los valores socialdemócratas. Este posicionamiento, de acuerdo a lo relatado por el medio, responde a las inquietudes de quienes solicitan una revisión del modelo político del PSOE, insistiendo en que la voz dominante dentro del partido continúa apostando por el proyecto representado por el presidente del Gobierno.

Temas Relacionados

PSOEJordi HereuJordi SevillaPedro SánchezFerrolNavantiaSocialdemocraciaInternacional SocialistaIndustriaGobierno de EspañaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pradas dice que intentó trasladar a Mazón la tarde de la dana la propuesta de confinar pero no pudo: "Debía conocerlo"

Salomé Pradas aseguró ante la jueza que trató de comunicar una medida para proteger a la población durante la catástrofe, pero no logró hacerlo directamente con Carlos Mazón, subrayando que la situación requería su aprobación inmediata

Pradas dice que intentó trasladar

El manifiesto de Jordi Sevilla pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE al que culpa del auge de la extrema derecha

Jordi Sevilla impulsa una iniciativa desde Socialdemocracia 21 que exige a la dirigencia socialista regresar a principios socialdemócratas, atraer a quienes buscan un debate abierto y restaurar una alternativa que supere radicalismos y promueva consensos amplios

El manifiesto de Jordi Sevilla

ERC tiende la mano a Junts y reivindica el acuerdo en financiación: "Dibuja elementos que claramente conciertan"

Albert destaca que el nuevo modelo pactado permitirá a Cataluña controlar la mayoría de tributos clave, valida la garantía de ordinalidad y solicita a Junts sugerencias para optimizar el acuerdo, subrayando que hacen falta soluciones concretas ante el déficit fiscal

ERC tiende la mano a

Esteban (PNV) afirma que Trump es "el nuevo Nerón del siglo XXI" e insta a plantear el tema de Groenlandia en la OTAN

El líder vasco alertó sobre el peligro internacional que representa la política exterior de Estados Unidos bajo Donald Trump, reclamando una respuesta firme de las potencias europeas y el debate urgente sobre la situación en Groenlandia dentro de la alianza militar

Esteban (PNV) afirma que Trump

Telefónica lanza una oferta de recompra de bonos híbridos

La firma informó que los tenedores de obligaciones con vencimiento en 2026, 2027 y 2028 podrán optar por canjear sus títulos hasta el 19 de enero, en una operación vinculada a futuras emisiones subordinadas

Telefónica lanza una oferta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queda solo

Pedro Sánchez se queda solo con su plan de vivienda: Sumar le da la espalda, sus socios lo ven como una “tomadura de pelo” y la derecha lo señala como otro “ridículo”

Los 7 consejos para preparar tu coche de cara al invierno, según los expertos

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Hay un

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

Resultados del Super Once del 12 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Obras sin necesidad de votación en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal obliga a adaptar los edificios cuando hay vecinos mayores o con discapacidad

DEPORTES

Las reacciones de la prensa

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”

Los números que han provocado la destitución de Xabi Alonso eran los mismos de Hansi Flick la temporada pasada

El millonario patrimonio de Xabi Alonso que lo ampara tras su destitución en el Real Madrid: el sueldo que deja y sus múltiples propiedades