ERC tiende la mano a Junts y reivindica el acuerdo en financiación: "Dibuja elementos que claramente conciertan"

El portavoz y vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha señalado este lunes que el acuerdo en financiación singular para Cataluña pactado entre republicanos y socialistas "dibuja elementos que claramente conciertan" y que el modelo garantiza la ordinalidad pese a no estar por escrito.

En una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press lo ha ejemplificado en que Cataluña acabará gestionando cerca del 80 por ciento del IVA y la recaudación del 100 por cien del IRPF, y, preguntado por si cree que es un concierto económico, ha afirmado que es "evidente" que no lo es.

Ha comparado la financiación y la recaudación del 100 por cien del IRPF y cree que la recaudación no depende de una cuestión económica sino de una cesión de poder político: "La financiación ha sido complicada, pero es dinero. Lo otro es recaudar. Tener la soberanía, tener el instrumento que te permita recaudar tus impuestos. Esto lo dice el acuerdo".

Respecto al principio de ordinalidad, ha asegurado que el modelo tiende a ésta y que "la garantiza" para Cataluña.

TIENDE LA MANO A JUNTS PARA MEJORAR EL ACUERDO

Ante la negativa de Junts al acuerdo, les ha tendido la mano para que hagan propuestas para, según él, mejorar el acuerdo, porque "después de un déficit fiscal y crónico y de un modelo de financiación caducado desde hace 12 años, no se puede vivir de proclamas constantes y se necesitan hechos y concreciones".

Preguntado por si sería bueno que los líderes de ambos partidos se reunieran, lo ha afirmado aunque no sabe si "hay en agenda" un viaje del líder republicano, Oriol Junqueras, a Waterloo (Bélgica) para visitar al presidente de Junts, Carles Puigdemont.

RODALIES

Sobre la constitución de la empresa mixta de Rodalies que se lleva a cabo en un acto este lunes, y que contará con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha remarcado que las negociaciones con el Ministerio han funcionado "muy bien" desde el primer momento.

Preguntado por quién será el CEO de la empresa, no ha desvelado su nombre pero ha apuntado que es un perfil técnico y profesional, y no político.

