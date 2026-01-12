AM- Pradas pide una reunión a víctimas de la dana tras su careo con Cuenca: "Estoy con vosotras. Hoy lo he contado todo"

“Rosa, hablamos. Quedamos en eso”, expresó la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, dirigiéndose a la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana, instantes después de abandonar el juzgado de Catarroja. Tras declarar ante el juez en presencia de familiares de fallecidos por la riada y luego de su careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, Pradas pidió reunirse con las víctimas y defendió su actuación, mientras enfrentaba duras acusaciones sobre su gestión. Así lo reportó el medio AM.

Al salir del juzgado, Pradas estuvo escoltada por agentes de la Guardia Civil y recibió manifestaciones de rechazo de los presentes, quienes la increparon con gritos y pancartas en memoria de los fallecidos en la catástrofe. Según informó AM, familiares de las víctimas exigían explicaciones a la exresponsable autonómica. Entre las reacciones, una madre que perdió a su hija y a su marido en Benetússer le recriminó la gestión de la crisis: “Llevas 231 personas a tus espaldas. No sé ni cómo duermes”, expresó Toñi García mientras le mostraba fotografías de sus seres queridos. Otras personas le demandaban mirar a los ojos a las víctimas, además de vociferar insultos y reproches sobre su labor.

En declaraciones a la prensa, Salomé Pradas insistió en su posición, manifestando: “He dicho la verdad. Hoy he querido contarlo todo y lo he contado todo”. Añadió que el testimonio presentado ante el juez incluía aspectos que, según ella, iban más allá del motivo principal establecido para su careo con Cuenca. Pradas aseguró que lo relatado respondía al interés de las víctimas: “Hoy he hablado mucho más de lo que se decía, de muchas más cosas de lo que era el objeto del careo y lo he hecho por vosotros”. La exconsellera expresó también: “Yo estoy todos los días con vosotros, créeme Rosa”, reiterando su supuesta intención de colaboración.

AM consignó que, en sus declaraciones ante los medios, Pradas apuntó que mantuvo a Presidencia informada sobre el desarrollo del episodio de la Dana, relatando que Cuenca le solicitó no contactar directamente a Mazón por estar este ocupado en actos oficiales. Dijo haber negado esa instrucción y defendió su versión ante las afirmaciones discrepantes de Cuenca. Subrayó que sus aportaciones ante la justicia fueron voluntarias y con voluntad de transparencia, afirmando: “No quiero ocultar nada, voy a dar la cara, la he dado desde el principio”.

Consultada sobre si existió presión por parte de Presidencia para evitar medidas de confinamiento durante la emergencia, Pradas señaló que se intentó persuadirla, pero rechazó haberse dejado influir. “Le dije a Cuenca que el confinamiento se podía hacer”, indicó, negando supuestas interferencias en la toma de decisiones. Asimismo, afirmó no haber esperado indicaciones de Mazón para actuar. Pradas sostuvo que durante los momentos críticos se reunieron en el Cecopi y afirmó que habría deseado que Mazón participara directamente en la coordinación. Cuando se le preguntó si el expresidente tenía alguna responsabilidad, contestó: “Lo determinará la justicia”.

Por otro lado, AM detalló que José Manuel Cuenca salió también escoltado del juzgado, enfrentando acusaciones y gritos de “asesino” y “sinvergüenza” por parte de los manifestantes. Durante su salida, Cuenca recibió incluso el impacto de una pancarta en medio de la multitud. Consultado por los periodistas sobre la reciente eliminación de los datos de su teléfono móvil tras la dana, Cuenca explicó: “He venido a colaborar de nuevo, por tercera vez, y ya he hecho las declaraciones dentro”.

La reacción entre las familias congregadas fue de escepticismo y crítica. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, declaró a AM que la solicitud de encuentro por parte de Pradas “es lógico, porque está ya muy cerca de estar en el banquillo”. A su juicio, la exconsellera actuaba con cálculo político y con intención de “hacerse la víctima” en una acción preparada y asesorada. Álvarez advirtió que las familias no aceptarían convertirse en “un juguete” en manos de los implicados: “Si nosotros nos reunimos, será porque pensemos que va a ser beneficioso para la causa y para las familias, pero nunca con un cálculo político como es el caso de ellos”.

En esa misma línea, Toñi García consideró que Pradas buscaba mejorar su imagen y que su acercamiento obedecía a la soledad en que se encontraba frente a la instrucción judicial. Declaró a AM que nadie de la Generalitat se había puesto en contacto con ella ni con otras personas afectadas: “Una imagen sucia y que ya se lo he dicho: llevas 231 personas a tus espaldas”. García indicó que nunca antes se había visto en la necesidad de gritar o insultar, pero que la situación actual la empujaba a manifestarse de forma contundente en defensa de los fallecidos.

La confianza de las víctimas en el proceso judicial quedó reflejada en sus palabras, depositando sus esperanzas en la actuación de la jueza encargada de la instrucción. García declaró sentirse esperanzada en los avances de la investigación y en el esclarecimiento de los hechos.

Rosa Álvarez, por su parte, reiteró que el interés de las familias no consistía en insultar ni en provocar acciones violentas, sino en que las personas responsables relataran la verdad y enfrentaran las consecuencias legales correspondientes. Destacó que la exconsellera no debía cargar sola con toda la responsabilidad y recordó el papel de Cuenca como “correa de transmisión” entre Mazón y Pradas. Según su evaluación, las decisiones en la gestión de la emergencia habrían correspondido también a Mazón y Cuenca, especialmente en la cuestión de no decretar el confinamiento.

Álvarez declaró que Pradas, a su juicio, no se hallaba preparada para asumir la dirección de la Conselleria durante la emergencia y que precisaba validaciones ajenas para decidir. Consideró necesario que la exconsellera “pague donde tiene que pagar, que es en el juzgado y en los tribunales y luego en prisión”. Expresó también que esperaba mayores revelaciones por parte de Pradas si la situación judicial se volvía más compleja para ella, considerando que podría aportar más detalles en el futuro.

El episodio ante el juzgado de Catarroja ilustra el clima de alta tensión entre representantes públicos y familiares de víctimas tras una tragedia con gran impacto en la comunidad y que ha motivado un proceso judicial de relevancia, donde las responsabilidades institucionales y personales permanecen en el centro del debate público, conforme reportó AM.