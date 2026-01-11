Sanz afea que el sistema de financiación se diseñe para "dar más al independentismo y mantener a Sánchez en la Moncloa"

El consejero andaluz Antonio Sanz calificó como una “gran traición” la fórmula de financiación autonómica planteada por el Gobierno central y afirmó que esta propuesta elimina la igualdad entre comunidades autónomas y beneficia principalmente a quienes ya cuentan con más recursos. Según informó Europa Press, Sanz denunció que el nuevo modelo defendería intereses independentistas y favorecería la continuidad del presidente Pedro Sánchez en el Gobierno, dejando a Andalucía en una posición de desventaja respecto a otras regiones de España.

En declaraciones difundidas por el propio consejero en la red social X, Sanz explicó que Andalucía rechaza la nueva política de distribución de fondos por considerarla perjudicial. El medio Europa Press recogió la postura del responsable de Sanidad, Presidencia y Emergencias andaluz, quien aseguró que la comunidad no aceptará un sistema diseñado para atender las demandas de grupos independentistas ni para mantener al actual presidente en La Moncloa. Sanz defendió que el destino de Andalucía debe estar en manos de los andaluces y no, en sus palabras, “en manos de un independentista catalán”. De acuerdo con Europa Press, el consejero criticó de manera directa a la vicepresidenta primera María Jesús Montero, a quien describió como responsable de presentar un proyecto que, en su opinión, representa una falta de respeto a la autonomía de Andalucía.

El consejero señaló que la propuesta del Gobierno estaba adaptada para dar más recursos a quienes más tienen bajo el pretexto de la ordinalidad, que en su opinión equivale a reforzar la desigualdad territorial. Según publicó Europa Press, Sanz acusó a la vicepresidenta Montero de sacar una reforma de la financiación autonómica justo antes de un proceso electoral, tras “siete años maltratando a Andalucía”. El consejero subrayó que el modelo planteado viola “el espíritu del 28 de febrero y del 4 de diciembre”, fechas emblemáticas para la autonomía andaluza.

De acuerdo con Europa Press, Sanz recordó que Andalucía soporta cada año una pérdida superior a los 1.500 millones de euros debido a la fórmula establecida bajo el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero con apoyo de partidos independentistas. Esta cifra representa, según el consejero, el impacto negativo del actual sistema de reparto sobre los recursos disponibles para la comunidad.

El responsable andaluz reiteró que la reforma impulsada por el PSOE-A y el Gobierno de España no respeta la igualdad constitucional entre territorios y supone un retroceso para Andalucía, que lleva años reclamando una revisión del modelo de financiación que le permita recibir fondos ajustados a su población y sus necesidades. Europa Press detalló que Sanz insistió en que el futuro de la región corresponde decidirlo exclusivamente a los ciudadanos andaluces y que la nueva propuesta oficial ignora esta premisa fundamental.

Las críticas del consejero se centraron en la falta de equilibrio territorial y en el riesgo de establecer un sistema que, en su interpretación, agravaría los desequilibrios ya existentes entre comunidades autónomas. Sanz también volvió a enfatizar que las fórmulas de ordinalidad no son sino otro modo de camuflar la desigualdad y de responder a concesiones requeridas por formaciones independentistas para dar respaldo parlamentario a Sánchez.

El medio Europa Press añadió que Sanz sostuvo que la iniciativa del Gobierno es percibida por el Ejecutivo andaluz como una maniobra política de último momento, encaminada a garantizar apoyos claves antes de unas elecciones. Al concluir su intervención, el consejero remarcó que la postura de la Junta de Andalucía seguirá siendo exigir un modelo que respete la autonomía, la igualdad real y respalde los intereses de la ciudadanía andaluza.