El Racing se deja escapar su ventaja y cierra primera vuelta igualado con Las Palmas

Madrid, 11 ene (EFE).- El Racing de Santander dejó escapar toda su ventaja y cerró la primer vuelta del campeonato igualado a puntos con Las Palmas en la primera plaza de la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras encadenar su cuarta jornada consecutiva sin vencer, al verse sorprendido (2-3) en el Sardinero por el Zaragoza.

Un tropiezo que no pudo aprovechar Las Palmas, que dejó escapar la posibilidad de arrebatar el liderato al conjunto cántabro, tras empatar 1-1 en casa con el Deportivo de La Coruña, quinto clasificado, con un gol de Jesé Rodríguez.

El exjugador, entre otros, del Real Madrid y del París Saint-Germain parece empeñado en devolver al conjunto canario a la máxima categoría del fútbol español tras encadenar su cuarta diana en las tres últimas jornadas.

Una racha insuficiente para que Las Palmas pudiera superar en la clasificación a un Racing que resiste al frente de la clasificación gracias a su mejor diferencia de goles, tras ver como los de Luis García le igualaban a puntos.

Contundente pegada que ha ido quedando en entredicho en las últimas jornadas a medida de que el equipo santanderino, que acumula ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar, ha ido perdiendo efectivos en su delantera.

Si la marcha del joven internacional ecuatoriano Jeremy Arévalo, que fue traspasado el pasado 2 de enero al Stuttgart alemán, hizo evidente la necesidad de reforzar la punta de ataque, las lesiones de Asier Villalibre y Juan Carlos Arana obligaron al Racing a jugar sin un delantero centro ante el Zaragoza.

Todo lo contrario que el conjunto aragonés que encontró en Kenan Kodro el 'killer' que había echado de menos durante toda la temporada, como atestiguaron los tres tantos que el internacional bosnio firmó en los primeros cincuenta y cuatro minutos de juego.

Una losa excesiva para el Racing de Santander que pese a maquillar el marcador (2-3) con los goles en los minutos finales del colombiano Gustavo Puerta y del joven Manex Lozano no pudo evitar una derrota, que aprieta como nunca la parte alta de la clasificación.

Tal y como atestiguan lo tan sólo dos puntos que separan a cántabros y canarios de un Almería, que se afianzó en la tercera posición, tras igualar 2-2 ante un Mirandés, que no pudo festejar se regreso a Anduva, tras la conclusión de las obras de mejora del estadio del conjunto 'jabato', con una victoria.

Aunque cerca estuvo el colista de la categoría de lograr un triunfo que se les escapó a los de Jesús Galván a falta de cuatro minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, al transformar Sergio Arribas, máximo goleador de la categoría, un penalti cometido sobre él mismo.

Un postrero tanto que permitió a los de Rubi defender el tercer puesto del acoso del Castellón, que pese a no poder pasar este domingo del empate (0-0) en su visita al campo del Granada, es, con permiso de Las Palmas, el equipo más en forma del campeonato.

Tal y como atestiguan los veintitrés puntos que el conjunto 'orellut' ha sumado en las últimas diez jornadas, tras firmar siete victorias y dos empates por tan sólo una derrota, la encajada hace dos jornadas ante el Cádiz (2-0), otro de los 'gallitos' de la categoría.

Racha inimaginable sin la presencia en el banquillo de Pablo Hernández, que ha llevado a los albinegros desde la antepenúltima posición en la que se encontraban cuando el exinternacional español se hizo cargo del equipo a mediados del pasado mes de septiembre a la cuarta que ocupan actualmente.

Una clasificación que podría ser, incluso, mejor si hubiera subido al marcador el gol que Ousmane Camara anotó para el Castellón a los cuatro minutos del segundo tiempo, pero la imágenes de vídeo demostraron que el internacional guineano se encontraba en posición antirreglamentaria por milímetros.

Pero si hubo un nombre propio en el Nuevo Los Cármenes ese fue el del portero belga del Castellón, Romain Matthys, que con dos grandes intervenciones a remate de José Arnaiz y Jorge Pascual impidió la victoria que necesitaba el Granada para escapar de los puestos de descenso.

Nada pudo impedir, por contra, la derrota del Ceuta, que se vio relegado de los puestos de promoción de ascenso, tras caer este domingo por 2-1 ante el Málaga pese a adelantarse a los tres minutos de juego en el marcador con un gol de cabeza de Kuki Zalazar, hijo del internacional uruguayo José Luis Zalazar.

Pero el conjunto 'caballa' se topó con un efectivo Málaga que de la mano de Chupe, autor de un doblete, dio la vuelta al partido ante de llegar al descanso y alzarse con un triunfo que sitúa a los andaluces en la séptima plaza a tan sólo dos puntos de los puestos de promoción.

Eliminatorias de ascenso que cierra el Cádiz tras doblegar el viernes por 3-2 a un Sporting, que pese a su reacción final no pudo evitar el triunfo de un equipo amarillo, que se empeñó en acabar sufriendo en un duelo que pareció dejar sentenciado tras situarse con una rente de tres tantos (3-0).EFE