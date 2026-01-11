El PSOE lamenta el presunto asesinato machista en Olvera (Cádiz) y exige a Moreno "recursos y voluntad real"

La secretaria de Igualdad del PSOE de Cádiz, Natalia Álvarez Dodero, ha mostrado su "más enérgica condena y repulsa" ante el presunto asesinato machista de una mujer de 58 años ocurrido esta madrugada en el municipio de Olvera, al tiempo que ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "recursos y voluntad real de combatir esta lacra".

En esta línea, la dirigente socialista ha querido enviar, en nombre de toda la ejecutiva provincial, "un mensaje de solidaridad, cariño y apoyo a la familia y allegados de la víctima en estos momentos de dolor insufrible", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

Los hechos se han producido esta madrugada cuando, tras un aviso al 112, la Guardia Civil localizó en su domicilio el cuerpo sin vida de la mujer y procedió a la detención de su cónyuge, un hombre de 60 años, como presunto autor de un delito de violencia de género.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, esta sería la segunda víctima en Andalucía en apenas diez días de 2026, tras el asesinato ocurrido el pasado 4 de enero en Quesada (Jaén) y la tercera en España.

"Es una realidad que nos golpea con una crueldad insoportable", ha lamentado Álvarez Dodero, quien ha puesto el foco en la ausencia de denuncias previas en este caso.

"Que no existieran denuncias no significa que no existiera violencia; significa que el sistema debe ser más proactivo y llegar antes. Para eso hacen falta recursos, formación y, sobre todo, una voluntad política que hoy por hoy no vemos en el Palacio de San Telmo", ha sentenciado.

En este sentido, la secretaria de Igualdad ha cargado contra la gestión del presidente de la Junta. "Andalucía cerró 2025 con 14 mujeres asesinadas, las cifras más dramáticas de todo el país, y el año 2026 arranca con la misma inercia trágica. No es casualidad", ha asegurado Álvarez Dodero, quien acusa al PP de ser "cómplice del negacionismo".

"El problema en Andalucía es que Moreno no reconoce la existencia de la violencia machista con la contundencia necesaria para erradicarla. Están utilizando los fondos que llegan del Gobierno de España a través del Pacto de Estado para tapar sus propios recortes. Están usando el dinero de Madrid para ahorrarse la inversión que la Junta de Andalucía tiene la obligación y la competencia de destinar a la protección integral de las mujeres gaditanas y andaluzas", ha denunciado con firmeza.

La representante socialista ha instado a la Junta a "rectificar de inmediato su postura porque las mujeres no se protegen con minutos de silencio, si después se recortan las ayudas a las asociaciones o se debilitan las redes de atención".

"Exigimos que el Gobierno andaluz actúe con hechos y no con discursos vacíos, porque cada minuto que pasa coqueteando con el negacionismo es un minuto que perdemos en la protección de nuestras vecinas", ha insistido.

Finalmente, Natalia Álvarez Dodero ha hecho un llamamiento a la unidad de toda la sociedad frente a esta "lacra insoportable" y ha reiterado que el PSOE de Cádiz seguirá fiscalizando cada euro y cada política de la Junta para garantizar que la lucha contra la violencia de género sea "una prioridad real y no un mero anuncio publicitario".