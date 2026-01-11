Espana agencias

El PSOE lamenta el presunto asesinato machista en Olvera (Cádiz) y exige a Moreno "recursos y voluntad real"

Guardar

La secretaria de Igualdad del PSOE de Cádiz, Natalia Álvarez Dodero, ha mostrado su "más enérgica condena y repulsa" ante el presunto asesinato machista de una mujer de 58 años ocurrido esta madrugada en el municipio de Olvera, al tiempo que ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "recursos y voluntad real de combatir esta lacra".

En esta línea, la dirigente socialista ha querido enviar, en nombre de toda la ejecutiva provincial, "un mensaje de solidaridad, cariño y apoyo a la familia y allegados de la víctima en estos momentos de dolor insufrible", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

Los hechos se han producido esta madrugada cuando, tras un aviso al 112, la Guardia Civil localizó en su domicilio el cuerpo sin vida de la mujer y procedió a la detención de su cónyuge, un hombre de 60 años, como presunto autor de un delito de violencia de género.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, esta sería la segunda víctima en Andalucía en apenas diez días de 2026, tras el asesinato ocurrido el pasado 4 de enero en Quesada (Jaén) y la tercera en España.

"Es una realidad que nos golpea con una crueldad insoportable", ha lamentado Álvarez Dodero, quien ha puesto el foco en la ausencia de denuncias previas en este caso.

"Que no existieran denuncias no significa que no existiera violencia; significa que el sistema debe ser más proactivo y llegar antes. Para eso hacen falta recursos, formación y, sobre todo, una voluntad política que hoy por hoy no vemos en el Palacio de San Telmo", ha sentenciado.

En este sentido, la secretaria de Igualdad ha cargado contra la gestión del presidente de la Junta. "Andalucía cerró 2025 con 14 mujeres asesinadas, las cifras más dramáticas de todo el país, y el año 2026 arranca con la misma inercia trágica. No es casualidad", ha asegurado Álvarez Dodero, quien acusa al PP de ser "cómplice del negacionismo".

"El problema en Andalucía es que Moreno no reconoce la existencia de la violencia machista con la contundencia necesaria para erradicarla. Están utilizando los fondos que llegan del Gobierno de España a través del Pacto de Estado para tapar sus propios recortes. Están usando el dinero de Madrid para ahorrarse la inversión que la Junta de Andalucía tiene la obligación y la competencia de destinar a la protección integral de las mujeres gaditanas y andaluzas", ha denunciado con firmeza.

La representante socialista ha instado a la Junta a "rectificar de inmediato su postura porque las mujeres no se protegen con minutos de silencio, si después se recortan las ayudas a las asociaciones o se debilitan las redes de atención".

"Exigimos que el Gobierno andaluz actúe con hechos y no con discursos vacíos, porque cada minuto que pasa coqueteando con el negacionismo es un minuto que perdemos en la protección de nuestras vecinas", ha insistido.

Finalmente, Natalia Álvarez Dodero ha hecho un llamamiento a la unidad de toda la sociedad frente a esta "lacra insoportable" y ha reiterado que el PSOE de Cádiz seguirá fiscalizando cada euro y cada política de la Junta para garantizar que la lucha contra la violencia de género sea "una prioridad real y no un mero anuncio publicitario".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC llama al soberanismo a apoyar la nueva financiación: "Los tuits aportan cero recursos"

Infobae

Aplazada por exceso de aforo la asamblea sobre el desfile de mujeres en cofradía de Zamora

Infobae

El PSOE ve "imperdonable" si Feijóo obliga a sus barones a rechazar la nueva financiación

Infobae

Ana Alonso vuelve a competir, tras la lesión, el jueves en la Copa del Mundo de Courchevel

Infobae

Canet: "Tuve muy buenas sensaciones con la moto"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Una empleada de la limpieza que ya no puede trabajar por problemas físicos después de 22 años es despedida tras no encontrar dónde reubicarla: “Es triste, pero legal”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España