Boyomo se apunta a la Copa

Pamplona, 11 ene (EFE).- Osasuna ha llevado a cabo el entrenamiento posterior a la derrota ante el Girona con Enzo Boyomo ya reincorporado al grupo, lo que abre la posibilidad de que pueda tener minutos este martes en el duelo de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Como es habitual después de los partidos, el equipo ha trabajado dividido en dos grupos. Los futbolistas que más minutos jugaron han llevado a cabo trabajo regenerativo, mientras que el resto han hecho trabajo compensatorio.

Enzo Boyomo ha regresado a los entrenamientos con el equipo tras haberse encontrado concentrado con la selección de Camerún disputando la Copa África 2025, en la que cayó eliminado el viernes ante Marruecos. En dos días, el central podría salir de inicio ante la Real, ya que viene descansado tras no haber contado apenas para su entrenador.

Por su parte, Iker Benito prosigue con su proceso de recuperación de su lesión de rodilla. El portero del Subiza Ibai Arrasate ha completado la sesión con el primer equipo.

Los rojillos se ejercitarán mañana a puerta cerrada en Tajonar en la que será la última sesión de entrenamiento antes del partido de octavos de final ante la Real Sociedad (martes, 13 de enero, 21:00 horas, Anoeta). EFE

