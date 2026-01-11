Bernabé afirma que a Feijóo "ya no le queda otra salida que marcharse" tras su declaración por la dana

Las palabras de Pilar Bernabé sobre la gestión política durante la DANA han vuelto a centrar el debate público en la Comunitat Valenciana, mencionando que durante el episodio más adverso que afrontaron los valencianos, la máxima preocupación era la imagen mediática de Carlos Mazón. Según informó Europa Press, la delegada del Gobierno hizo alusión a un mensaje de WhatsApp enviado por Alberto Núñez Feijóo que instaba a Mazón a “Llevar la iniciativa de comunicación. Es la clave”, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre las prioridades del líder del PP durante la emergencia.

Bernabé indicó, de acuerdo con Europa Press, que Feijóo admitió ante la jueza encargada de investigar la gestión de la DANA que no había dicho la verdad sobre su implicación en los hechos. Frente a esta situación, la delegada recordó una declaración pública previa del propio Feijóo: “Si os miento no solo os pido que me echéis del Gobierno, también que me echéis del partido”. Bernabé consideró que tras su confesión “ya no le queda otra salida que marcharse”.

La representante del Gobierno subrayó la importancia de la sinceridad en la gestión política y pidió que “lo echen sus compañeros de partido y si no, lo echaremos todos los españoles”, según consignó Europa Press. La delegada insistió en que la transparencia es indispensable para quienes aspiran a gobernar el país, refiriéndose al hecho de que la afirmación falsa de Feijóo tuvo repercusión nacional: “Toda España lo escuchó, los valencianos en nuestro peor momento lo escuchamos”. Bernabé agregó que lo que más le preocupa es la “frialdad” demostrada durante el día que calificó como el más catastrófico en la historia reciente de los valencianos.

El medio Europa Press reportó que Bernabé criticó también la forma en que Feijóo compareció ante la judicatura. El pasado viernes, el presidente del Partido Popular escogió declarar mediante videoconferencia y no presencialmente en el juzgado de Catarroja, una decisión que la delegada interpretó como una negativa a “dar la cara” y “mirar a las víctimas”, quienes lo habrían solicitado expresamente. Este hecho, según las declaraciones recogidas por Europa Press, profundizó el descontento con la actitud del líder opositor durante la investigación judicial sobre la respuesta institucional a la DANA.

Como antecedente de la polémica, Bernabé destacó que Feijóo había dicho el 31 de octubre de 2024 estar informado en tiempo real de la situación, una afirmación que después reconoció como falsa ante la jueza, según publicó Europa Press. La delegada volvió a recordar el compromiso público del presidente popular de asumir consecuencias ante la mentira, y subrayó que la responsabilidad política no debería evadirse una vez que se reconoce un engaño frente a la ciudadanía.

La relación del Partido Popular con los modelos de financiación autonómica también fue cuestionada en este contexto. El medio Europa Press detalló que Bernabé reclamó a los dirigentes regionales del PP que no permitan que la dirección nacional les obligue a rechazar propuestas de financiación consideradas beneficiosas para la Comunitat Valenciana. Según sus declaraciones, Feijóo, cuando presidía Galicia, proponía modelos que no consideraban la infrafinanciación que afecta a territorios como la Comunitat Valenciana y otras regiones mediterráneas.

La delegada remarcó, según Europa Press, la necesidad de elaborar un sistema de financiación que tenga en cuenta las demandas de autonomía y recursos de la Comunitat Valenciana. También exhortó a los barones y presidentes autonómicos del PP a que exijan un liderazgo más receptivo hacia las necesidades territoriales, advirtiendo que la ciudadanía valenciana no olvidará una posible negativa a cambios en el sistema de financiación.

Europa Press consignó que Bernabé lamentó que, en los días más duros por la DANA y el consiguiente desastre, la preocupación fundamental de Feijóo hubiese estado en la imagen de Mazón en la televisión, en lugar de priorizar las actuaciones de rescate y atención a los damnificados. Para la delegada, esta actitud refleja una manera de actuar que, en su opinión, define el perfil del actual líder del PP a nivel nacional.

El caso, conforme publicó Europa Press, ha generado una amplia repercusión política en Valencia al volver a situar la gestión de la emergencia por la DANA en el centro del debate y poner en cuestión la credibilidad y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo tras su testimonio judicial y la revisión de sus declaraciones públicas anteriores.