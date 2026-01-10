Morant dice que los valencianos están "en la cabeza" con el nuevo modelo de financiación

El reciente ofrecimiento de condonar el 20 por ciento de la deuda de la Comunitat Valenciana, lo que equivaldría a 11.000 millones de euros, fue recordado este sábado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quién instó a las autoridades autonómicas a no rechazar este beneficio ni los casi 3.700 millones de euros adicionales contemplados en la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Según reportó Europa Press, Morant remarcó la importancia de esta oportunidad para el territorio valenciano, señalando que estas cifras responden a antiguas demandas sociales, empresariales y políticas de la región.

Morant expresó que el anuncio de la nueva propuesta del Ejecutivo central constituyó un "día histórico" para la Comunitat Valenciana, sosteniendo que nunca antes se había presentado una oferta semejante desde el Estado. Según explicó la dirigente del PSPV y ministra, la Comunitat Valenciana se sitúa ahora en cabeza en términos de incremento de recursos, ocupando la tercera posición entre las autonomías con mayor subida absoluta de fondos —3.669 millones de euros más— y la segunda en recursos por habitante. De acuerdo con Europa Press, Morant aseguró: "Estábamos en la cola y ahora estamos en la cabeza".

El Gobierno central presentó el viernes el nuevo modelo de financiación autonómica, que según informaciones de Europa Press, posiciona a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las mayores beneficiarias en el reparto de fondos para el año 2027 frente al sistema actual. Tal como detalló la ministra de Ciencia, el adelanto de 3.700 millones de euros supondría, en sus palabras, la capacidad de "construir 200 centros de salud o 400 colegios en un año", así como cuadruplicar la inversión anual en vivienda y edificar 14.000 viviendas más en el mismo periodo.

Morant, quien manifestó estar "enormemente orgullosa" de su papel en el Gobierno, recalcó ante los medios en Paiporta la trascendencia de este sistema, describiéndolo como "irrenunciable" y sin condiciones. Según relató Europa Press, la ministra hizo hincapié en que los recursos ampliados son resultado de una reivindicación histórica compartida por sindicatos, empresarios, expertos y diferentes actores políticos de la sociedad valenciana.

Durante su intervención pública, Morant también dirigió un llamamiento explícito al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, instándole a respaldar el nuevo modelo y a no priorizar "doctrinas de Génova" ni los intereses de partidos como el Partido Popular y Vox, recordando que su deber es actuar en beneficio de la ciudadanía valenciana, según recogió Europa Press. "Llorca tiene que ponerse del lado de los valencianos y no seguir la doctrina de 'Génova' porque se ha demostrado absolutamente fuera de sentido común y porque, aunque no lo hayamos votado, es el 'president' de la Generalitat y tiene que cumplir con los valencianos y no con el Partido Popular, aunque lo hayan puesto a dedo, ni tampoco con Vox. Tiene que cumplir con los valencianos y con las valencianas", dijo Morant según consignó Europa Press.

De acuerdo con los datos facilitados por la ministra, el nuevo modelo de financiación cubriría todas las expectativas de la sociedad valenciana, y según sostuvo, "supone el doble de lo que pidió Llorca hace dos semanas a Sánchez". Además del incremento en el reparto de fondos, la propuesta actual incluye el mencionado mecanismo de condonación parcial de la deuda, una medida que no cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición, según reportó Europa Press.

Morant insistió en que "no hay derecho a renunciar" ni a la condonación de deuda ni al aumento de los recursos, destacando la magnitud de ambas propuestas. Haciendo alusión a la gestión autonómica, la ministra pidió que se aproveche la oportunidad para invertir en servicios públicos básicos y rechazó políticas de recortes, como las que atribuyó a la administración valenciana en los últimos años, corroboró Europa Press durante el encuentro con medios.

La ministra justificó la iniciativa del Gobierno central en la filosofía del estado de bienestar, subrayando que en los últimos años el ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha transferido 300.000 millones de euros adicionales al conjunto de las autonomías de España, apostando por la financiación de competencias como sanidad, educación y vivienda. Según remarcó Europa Press, Morant insistió en su llamamiento a no obstaculizar el avance del nuevo sistema.

Respecto al fondo de nivelación incluido en la reforma, Morant aseguró que este componente atiende las principales exigencias de la Comunitat Valenciana y su tejido social. Al ser preguntada por los detalles de este fondo, la dirigente del PSPV defendió que el modelo cubre "todos los anhelos" planteados por los distintos sectores valencianos, indicó Europa Press. El propio Partido Popular autonómico, de acuerdo con Europa Press, se manifestó contrario tanto al mecanismo de condonación de deuda como al nuevo reparto de fondos, postura a la que Morant confrontó afirmando: "No hay excusa".

Durante toda su comparecencia, la ministra reiteró la envergadura de la propuesta y su potencial para transformar el acceso a recursos de la Comunitat Valenciana, al tiempo que defendió la actuación del Gobierno central y urgió a las autoridades regionales a sumarse a esta reforma sin rechazos. Europa Press recogió la insistencia de la ministra en la necesidad de cooperación institucional, con la meta de asegurar que los beneficios de la reforma alcancen efectivamente a toda la ciudadanía valenciana.