Atlético y Real firman un 5-5 para el recuerdo; Barça y Real Madrid arrancan 2026 ganando

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El Atlético de Madrid y la Real Sociedad inauguraron el año en la Liga F Moeve con un empate (5-5) que tuvo cuatro remontadas y diez goles, mientras que el Barcelona se dio un festín ante el Madrid CFF (12-1) y el Real Madrid arrancó con un cómodo triunfo ante el Sevilla (2-0).

Difícilmente se repetirá en mucho tiempo un encuentro como el vivido en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, escenario de un intercambio de golpes memorable en el que ambos equipos exhibieron todo su potencial ofensivo para firmar un partido para la historia.

La Real Sociedad tomó ventaja con el tanto inicial de Intza Eguiguren, pero el Atlético reaccionó con rapidez y dio la vuelta al marcador gracias a los goles de Synne Jensen y Luany (2-1, min. 24). Antes del descanso, Edna Imade volvió a cambiar el signo del choque con un doblete que dejó el 2-3 al intermedio.

Tras la reanudación, el conjunto rojiblanco salió decidido y encarriló el partido con tres goles en apenas 16 minutos, alcanzando un 5-3 que parecía definitivo (min. 64). Sin embargo, la Real aún tenía mucho que decir.

Un minuto después, Emma Ramírez recortó distancias y, ya en el tramo final, Edna Imade, que se despedirá del club rumbo al Bayern de Múnich, que la ha repescado para este mercado de invierno, completó su triplete para sellar el empate definitivo (5-5).

Un reparto de puntos que, pese al espectáculo, no satisface a ninguno de los dos en su pulso por la ‘Champions’: la Real no logra ampliar su ventaja en la tercera plaza y el Atlético continuará una jornada más a cuatro puntos de su rival.

Y si el empate de Alcalá de Henares dejó diez goles, el Barcelona-Madrid CFF no se quedó atrás. Hubo trece tantos, aunque doce de ellos llevaron firma azulgrana. El líder, que había cerrado el año con una ‘manita’ al Badalona (1-5), inició 2026 con otra contundente exhibición ofensiva.

El partido quedó prácticamente sentenciado al descanso, al que se llegó con un 7-0 tras una primera mitad de dominio absoluto y goles de todos los colores. El más llamativo fue el 3-0, obra de Carla Julià, que se estrenó con el primer equipo con una acción de enorme calidad:

caño dentro del área y disparo preciso para limpiar las telarañas de la portería madrileña.

Tras el paso por vestuarios, Emilie Nautnes marcó el tanto del honor para el Madrid CFF, antes de que la máxima goleadora de la Liga F, Ewa Pajor, completara un póquer, Ainoa Gómez también se estrenase y Claudia Pina firmase el 12-1 definitivo.

El conjunto azulgrana mantiene así una ventaja de siete puntos al frente de la clasificación frente a un Real Madrid que demostró ante el Sevilla (2-0) que no se rendirá hasta que las matemáticas digan lo contrario.

El equipo que dirige Pau Quesada sumó su undécima victoria liguera liderado por Caroline Weir, que ha empezado el año en estado de gracia, primero asistió a Linda Caicedo en el 1-0 y marcó el 2-0. Filippa Angeldahl pudo ampliar la victoria desde el punto de penalti pero Esther Sullastres le adivinó el lanzamiento.

Y nada ha cambiado en el Alhama ElPozo pese al cambio de año. El conjunto murciano encadenó su séptima derrota consecutiva en la Liga F tras caer ante el Eibar (0-1), que se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol de Carmen Álvarez desde el punto de penalti.

El recién ascendido, que suma nueve puntos en quince partidos, todos los de la primera vuelta, sigue fuera de la zona de descenso, pero podría caer este domingo si el DUX Logroño, penúltimo, vence al colista, el Levante.

Por su parte, el Badalona Women frenó la buena racha del Athletic Club, que llegaba con tres victorias consecutivas, al firmar un empate sin goles (0-0) en Lezama. Un choque igualado y con pocas ocasiones que mantiene al conjunto vasco octavo con veinte puntos y al equipo catalán noveno, con diecisiete. EFE

