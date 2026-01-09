Espana agencias

Vox propone citar en la 'comisión Koldo' del Senado a las hijas de Zapatero

Vox ha aprovechado la ampliación del listado de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' para proponer las comparecencias de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como volver a citar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así consta en el listado que ha registrado este viernes Vox en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que quieren que desfilen Laura Zapatero y Alba Zapatero como "administradoras solidarias de WHATAFAV S.L.".

Cabe recordar que la decisión final sobre citar a estas personas recae sobre la mayoría absoluta del PP y en anteriores ocasiones rechazaron llamar a comparecientes propuestos por Vox, aunque luego sí que los han acabado citando, como el propio Zapatero.

LA DIRECTIVA DE PLUS ULTRA

Con todo, el PP sí que ha incluido en el nuevo listado de comparecientes a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo; el presidente y dueño de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y su consejero delegado, Roberto Roselli.

También ha citado a Julio Martínez Martínez, "empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que los directivos de Plus Ultra y que horas antes había mantenido una reunión secreta con Zapatero en El Pardo".

Otros nombres destacados en la lista de citados son los de Ana de la Cueva Fernández, actual presidenta de Patrimonio Nacional y exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y miembro del Consejo Rector del FASSE que acordó los rescates durante la pandemia y María Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda en 2020 y miembro del Consejo Rector del FASSE, que también era responsable de los rescates durante la pandemia.

También formarán parte del listado de comparecientes Gregorio Martínez, exgerente del PSOE durante la etapa de la Gestora y las primarias de 2017, y Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI

EuropaPress

