Médicos del Marañón salvan la pierna de un niño de 7 años con 3D y un trasplante de adulto

El equipo de especialistas recurrió a una tibia de un donante adulto y la adaptó digitalmente para ajustar su anatomía a la de un niño de siete años, afectado por un osteosarcoma en la pierna. Esta selección personalizada, gestionada a través del proyecto “Osteoteca 3D”, se concretó tras un cuidadoso proceso de comparación virtual, que permitió colocar el injerto de manera invertida para lograr el encaje exacto. Así lo detalló el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, citado por la agencia EFE, al anunciar la realización de una cirugía considerada como pionera en oncología pediátrica a nivel nacional.

Según reportó EFE, médicos del centro hospitalario de la Comunidad de Madrid lograron salvar la pierna del menor combinando estrategias de ingeniería biomédica, impresión 3D y trasplante óseo. El procedimiento se basó en la extirpación completa de un tumor óseo y la posterior reconstrucción del hueso dañado mediante un injerto biológico proveniente de un adulto, lo que permitió preservar tanto la articulación de la rodilla como la parte proximal del fémur. Este abordaje multidisciplinar ha sido definido por el hospital como un “hito en la cirugía oncológica pediátrica”.

La intervención se desarrolló en el contexto de una situación clínicamente compleja. El paciente, que llegó al centro hospitalario tras una operación anterior por una fractura ósea, fue diagnosticado posteriormente con cáncer, revelando la presencia de un osteosarcoma, un tumor poco frecuente que suele aparecer en huesos de niños y adolescentes. Según informó EFE, el menor tenía instalados dos clavos intramedulares, cuya extracción implicaba riesgo de diseminar células malignas por el organismo.

De acuerdo con la información de EFE, la operación integró técnicas avanzadas de planificación en tres dimensiones, navegación con infrarrojos y sistemas de realidad mixta. El equipo de la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D (UPAM3D) del Marañón generó un modelo digital o 'gemelo virtual' del hueso afectado, permitiendo a los cirujanos ensayar toda la intervención en un entorno simulado previo a la cirugía real. Elena Aguilera, ingeniera biomédica de la unidad, subrayó que este proceso facilitó la identificación de riesgos antes del traslado al quirófano, lo que optimizó la coordinación y los tiempos operatorios.

Durante la cirugía, los profesionales utilizaron gafas holográficas de realidad mixta, que mostraban sobre el campo visual del cirujano la posición de estructuras vasculares críticas en tiempo real. Esta visualización contribuyó a la resección completa del tumor sin lesionar arterias o venas principales, salvaguardando la viabilidad funcional de la extremidad.

Las guías impresas en 3D sobre el injerto óseo posibilitaron cortes de precisión, asegurando que la tibia del donante encajase perfectamente en el segmento resecado. Lydia Mediavilla, cirujana ortopédica oncológica, explicó que esta técnica biológica no solo reemplaza el tejido óseo perdido, sino que promueve la integración gradual del hueso trasplantado con el del receptor.

El proceso incluyó la conservación del cartílago de crecimiento de la tibia del niño. Alberto Álvaro, traumatólogo infantil, señaló que preservar este tejido resulta fundamental para la evolución normal del hueso con el crecimiento del paciente. Este aspecto reduce el riesgo de discrepancias marcadas en la longitud de las extremidades, una complicación habitual en intervenciones destinadas a tratar este tipo de cáncer óseo.

Según publicó EFE, el centro hospitalario resaltó que la colaboración entre ingeniería biomédica y cirugía de alta resolución amplía las opciones terapéuticas en casos de sarcomas complejos, brindando alternativas adicionales para preservar la movilidad y la calidad de vida en pacientes pediátricos. El paciente intervenido evoluciona favorablemente, continúa con tratamiento oncológico de apoyo y mantiene buenas perspectivas funcionales tras esta intervención.

El osteosarcoma representa una forma de cáncer poco habitual y se caracteriza por la proliferación descontrolada de células óseas, debilitando la estructura del hueso y causando con frecuencia dolor, inflamación o fracturas. Tal como consignó EFE, la estrategia utilizada en este caso se ha destacado por ofrecer una solución ajustada a la necesidad técnica y clínica del menor, integrando tecnologías de vanguardia en un procedimiento de alta complejidad que conjuga planificación virtual, guías impresas y herramientas de visualización avanzadas en el quirófano.