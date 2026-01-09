Marta Hazas y Javier Veiga diseccionan la vida en pareja en 'Un matrimonio sin filtros'

Madrid, 9 ene (EFE).- Marta Hazas y Javier Veiga celebran su décimo aniversario de boda y se atreven, además de a compartir hogar, a compartir escenario con una obra, 'Un matrimonio sin filtros', en la que diseccionan con humor la vida en pareja y una agria separación.
Una comedia programada en el Teatro Maravillas de Madrid a partir de este viernes, que Hazas y Veiga -autor y director-, además de protagonizar, producen con 'MedioLimón'.
La historia de Marga y Jaime no es autobiográfica, comentan ambos con humor. Los protagonistas van a separarse después de 15 años de matrimonio, entre lágrimas y reproches y con poco que repartir: no tienen hijos, ni mascotas ni siquiera coche, excepto la casa.
"Javi y yo nos conocimos trabajando, lo entendemos de manera similar y nos llevamos mejor cuando trabajamos juntos porque nos divierte y nos vemos más", dice a EFE Marta Hazas este viernes, que reconoce que echaban de menos los escenarios tras cuatro años sin un proyecto en las tablas debido a sus compromisos audiovisuales.
Hazas ha afirmado que una separación "saca lo peor de nosotros mismos". Por ello, la pareja protagonista no duda en desvelar todas sus miserias y echarse en cara todos sus desaciertos.
"Cuando te enamoras te equivocas dos veces. Al principio le atribuyes muchas cualidades a la otra persona y cuando te separas muchos defectos", y ha señalado que la función propone, después del enamoramiento inicial, pararse reflexionar y mirarse uno mismo, "no solo fijarse en el otro" para evitar la obsolescencia.
Ha reconocido que la actual situación de la vivienda dificulta las separaciones. "Mantener un hogar una persona sola ahora es una locura".
El tercer protagonista de la función es el teléfono móvil que "mina mucho la parte que te queda libre en el día a día, un elemento de separación que muchos no ven. Tener interlocutor con ojos es necesario, te vuelve a reconciliar con el ser humano". EFE
(Foto)