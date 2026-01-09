Marcelino: “El Alavés es un equipo dinámico, solidario e intenso que juega bien”

Vila-real (Castellón), 9 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, calificó este viernes al Deportivo Alavés, próximo rival en LaLiga, como un equipo “dinámico, solidario e intenso” y dijo que juega bien al fútbol, por lo que pronosticó que no les será "fácil” lograr la victoria.

“Tienen una estructura similar a la nuestra en ataque y nos van a exigir correr y atacar y defender con criterio”, señaló el asturiano, que reiteró que “para nada” será un partido sencillo para el Villarreal.

“Tiene jugadores que pasan y corren, un buen contraataque y no encaja muchos goles. Debemos afrontar el partido desde la máxima humildad”, añadió Marcelino, que deseó mantener la buena racha como local “porque los equipos que más puntos en casa siempre están arriba”.

El técnico admitió que tras la victoria en Elche los ánimos del grupo son “mejores” y anunció la posible alta de Thomas Partey, tras su reciente paternidad, para el encuentro, mientras que dijo que Pau Navarro es duda y está pendiente de unas pruebas físicas por unas ligeras molestias.

Marcelino admitió la importancia de sumar en una jornada en la que los equipos que han participado en la Supercopa no van a poder hacerlo para acercarse un poco más al objetivo de consolidar al Villarreal en la zona de Liga de Campeones.

“Tenemos dos partidos con los rivales que nos preceden y que nos puede dar mucho”, dijo el técnico, que recordó que su equipo está en condiciones de cerrar la primera vuelta con 44 puntos, algo que calificó como una “brutalidad”.

El asturiano admitió que la buena dinámica como local del Villarreal “da confianza y seguridad”, si bien precisó que cada partido es distinto y que la opción de ganar mañana dependerá sólo “de lo que suceda durante los 90 minutos”.

“Nos gustaría volver a refrendar que estamos bien en casa y volver a dejar la portería a cero”, señaló el técnico, que se mostró satisfecho del proceso de recuperación de Willy Kambwala, si bien no se atrevió a poner fecha a su regreso.

“Lo importante es que el proceso está siendo el correcto y que no ha sufrido ningún retroceso”, apostilló.

Marcelino tuvo palabras de elogio para su jugador Dani Parejo, que ha alcanzado los 250 partidos oficiales con el equipo castellonense y al que definió como “un futbolista extraordinario”.

“Le gusta el fútbol y ha tenido poquitas lesiones porque ha hecho todo lo necesario para no lesionarse. Es el mejor centrocampista que he entrenado”, comentó el asturiano, quien admitió que siente un “afecto personal” por el madrileño fruto de las vivencias compartidas en el Valencia y el Villarreal.

“La edad condiciona a todos los jugadores, no sólo a él pero lo veo muy bien”, añadió el entrenador, que elogió la “inteligencia táctica y el entendimiento del juego” de Parejo. EFE

pvb/nhp/og