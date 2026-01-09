Espana agencias

Marcelino: “El Alavés es un equipo dinámico, solidario e intenso que juega bien”

Guardar

Vila-real (Castellón), 9 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, calificó este viernes al Deportivo Alavés, próximo rival en LaLiga, como un equipo “dinámico, solidario e intenso” y dijo que juega bien al fútbol, por lo que pronosticó que no les será "fácil” lograr la victoria.

“Tienen una estructura similar a la nuestra en ataque y nos van a exigir correr y atacar y defender con criterio”, señaló el asturiano, que reiteró que “para nada” será un partido sencillo para el Villarreal.

“Tiene jugadores que pasan y corren, un buen contraataque y no encaja muchos goles. Debemos afrontar el partido desde la máxima humildad”, añadió Marcelino, que deseó mantener la buena racha como local “porque los equipos que más puntos en casa siempre están arriba”.

El técnico admitió que tras la victoria en Elche los ánimos del grupo son “mejores” y anunció la posible alta de Thomas Partey, tras su reciente paternidad, para el encuentro, mientras que dijo que Pau Navarro es duda y está pendiente de unas pruebas físicas por unas ligeras molestias.

Marcelino admitió la importancia de sumar en una jornada en la que los equipos que han participado en la Supercopa no van a poder hacerlo para acercarse un poco más al objetivo de consolidar al Villarreal en la zona de Liga de Campeones.

“Tenemos dos partidos con los rivales que nos preceden y que nos puede dar mucho”, dijo el técnico, que recordó que su equipo está en condiciones de cerrar la primera vuelta con 44 puntos, algo que calificó como una “brutalidad”.

El asturiano admitió que la buena dinámica como local del Villarreal “da confianza y seguridad”, si bien precisó que cada partido es distinto y que la opción de ganar mañana dependerá sólo “de lo que suceda durante los 90 minutos”.

“Nos gustaría volver a refrendar que estamos bien en casa y volver a dejar la portería a cero”, señaló el técnico, que se mostró satisfecho del proceso de recuperación de Willy Kambwala, si bien no se atrevió a poner fecha a su regreso.

“Lo importante es que el proceso está siendo el correcto y que no ha sufrido ningún retroceso”, apostilló.

Marcelino tuvo palabras de elogio para su jugador Dani Parejo, que ha alcanzado los 250 partidos oficiales con el equipo castellonense y al que definió como “un futbolista extraordinario”.

“Le gusta el fútbol y ha tenido poquitas lesiones porque ha hecho todo lo necesario para no lesionarse. Es el mejor centrocampista que he entrenado”, comentó el asturiano, quien admitió que siente un “afecto personal” por el madrileño fruto de las vivencias compartidas en el Valencia y el Villarreal.

“La edad condiciona a todos los jugadores, no sólo a él pero lo veo muy bien”, añadió el entrenador, que elogió la “inteligencia táctica y el entendimiento del juego” de Parejo. EFE

pvb/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El exrector de la Carlos III, al banquillo por presuntas irregularidades en un proceso de selección

El exrector de la Carlos

Condenado a 12 años en un centro psiquiátrico por matar de 21 puñaladas a un conocido

Infobae

Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir por decir ahora a la jueza que Mazón no le informó en tiempo real de la dana

Sumar y Podemos acusan a

El PPC no acudirá a la reunión convocada por Illa para explicar la nueva financiación

Infobae

Marta Hazas y Javier Veiga diseccionan la vida en pareja en 'Un matrimonio sin filtros'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”