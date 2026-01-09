Espana agencias

Lula celebra la aprobación del acuerdo UE-Mercosur por parte de los países europeos

São Paulo, 9 ene (EFECOM).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este viernes como una "victoria del diálogo y la negociación" la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur por parte de los países europeos.

Lula, uno de los principales impulsores del acuerdo, afirmó en un comunicado que se trata de un "día histórico para el multilateralismo", ya que el acuerdo crea una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. EFECOM

