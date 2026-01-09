Las prestaciones de ingreso mínimo vital suben un 18,7 % en 2025, hasta casi 800.000

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en diciembre a 799.553 hogares, según la última nómina publicada este viernes por el Ministerio de Inclusión, con lo que son 125.824 prestaciones activas más que un año antes, lo que supone un aumento del 18,7 %.

A cierre de 2025 había 2.441.647 personas beneficiadas por esas prestaciones, 393.892 más que en diciembre de 2024, lo que supone un aumento del 19,2 %.

Del conjunto de beneficiarios, casi un millón (993.843) son niños y adolescentes.

La cuantía media de la prestación en diciembre fue de 483,1 euros por hogar, con una nómina total de 412 millones.

En 2026 la cuantía de las prestaciones en alta del IMV se revalorizará un 11,4 %.

"La lucha contra la pobreza severa es nuestra prioridad, en particular la infantil, y en esa lucha, el IMV juega un papel muy importante, por lo que debe tener una cuantía digna que permita transitar a una situación mejor", asegura la ministra Elma Saiz en declaraciones recogidas en un comunicado.

El Ministerio destaca que el IMV tiene un marcado perfil femenino, dado que son mujeres el 68 % de los titulares (543.397) y el 53,5 % de los beneficiarios (1.305.250).

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas. EFECOM