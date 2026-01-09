La madre de Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de la asesina de su hijo y pide cerrarlo

Almería, 9 ene (EFE).- Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha hecho un llamamiento urgente a través de sus redes sociales para denunciar la aparición de un perfil en Instagram que, bajo la identidad de la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, exhibe fotografías del menor asesinado en 2018.

Ramírez ha calificado de "barbaridad" la existencia de esta cuenta, denominada 'anajulia_quezada', que utiliza la imagen de la condenada y del propio Gabriel. "Resulta terriblemente doloroso tener que ver esta barbaridad y pediros ayuda para denunciar este perfil", ha expresado la madre del pequeño a través de una publicación en la que muestra capturas del citado perfil.

Aunque Ramírez ha matizado que entiende "que será falso", en referencia a que probablemente no esté gestionado por la reclusa, ha lamentado profundamente la crueldad que supone para la familia la exposición pública de estas imágenes. "Desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto a mi pequeño Gabriel", ha escrito.

La madre del 'Pescaíto' ha explicado que, pese al dolor que le causa difundir estos hechos, se ve en la obligación moral de actuar. "Ojalá no tener que compartir y pediros ayuda por estos actos crueles pero el silencio y dejarlo estar es permitir que siga pasando con total impunidad", ha aseverado, abogando por crear "una trinchera" social para "proteger la memoria de los que se nos van dejándonos en la intemperie".

Para ayudar al cierre de la cuenta, Patricia Ramírez ha facilitado a sus seguidores los argumentos legales para fundamentar la denuncia ante la red social, señalando que dicho contenido "vulnera el derecho al honor, intimidad y propia imagen", además de que "revictimiza a un menor" y puede constituir un delito de "suplantación de identidad". EFE

