Espana agencias

La madre de Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de la asesina de su hijo y pide cerrarlo

Guardar

Almería, 9 ene (EFE).- Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha hecho un llamamiento urgente a través de sus redes sociales para denunciar la aparición de un perfil en Instagram que, bajo la identidad de la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, exhibe fotografías del menor asesinado en 2018.

Ramírez ha calificado de "barbaridad" la existencia de esta cuenta, denominada 'anajulia_quezada', que utiliza la imagen de la condenada y del propio Gabriel. "Resulta terriblemente doloroso tener que ver esta barbaridad y pediros ayuda para denunciar este perfil", ha expresado la madre del pequeño a través de una publicación en la que muestra capturas del citado perfil.

Aunque Ramírez ha matizado que entiende "que será falso", en referencia a que probablemente no esté gestionado por la reclusa, ha lamentado profundamente la crueldad que supone para la familia la exposición pública de estas imágenes. "Desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto a mi pequeño Gabriel", ha escrito.

La madre del 'Pescaíto' ha explicado que, pese al dolor que le causa difundir estos hechos, se ve en la obligación moral de actuar. "Ojalá no tener que compartir y pediros ayuda por estos actos crueles pero el silencio y dejarlo estar es permitir que siga pasando con total impunidad", ha aseverado, abogando por crear "una trinchera" social para "proteger la memoria de los que se nos van dejándonos en la intemperie".

Para ayudar al cierre de la cuenta, Patricia Ramírez ha facilitado a sus seguidores los argumentos legales para fundamentar la denuncia ante la red social, señalando que dicho contenido "vulnera el derecho al honor, intimidad y propia imagen", además de que "revictimiza a un menor" y puede constituir un delito de "suplantación de identidad". EFE

mma/vg/jlg

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sadiq: “Corberán puede darme el impulso para sacar lo mejor de mí”

Infobae

Los vehículos asegurados crecen un 2,2 % en 2025, su mayor aumento interanual desde 2018

Infobae

La producción industrial en Alemania aumenta un 0,8 % en noviembre

Infobae

El nuevo modelo de financiación aportará 16.000 millones adicionales a las autonomías

Infobae

Catorce detenidos y 7.800 litros de combustible incautados en un operativo en Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Repsol expresa a Trump su

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España