La CNMC concluye que en 2023 disminuyeron las ayudas públicas, por primera vez desde 2019

El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) remitido a las Cortes Generales señala que alrededor del 30 % de las ayudas estatales asignadas por España en 2023 tuvieron como destino la contención del impacto de la crisis energética y el impulso a las inversiones en tecnologías limpias. Sobre este contexto, los datos aportados reflejan que la cuantía total de fondos públicos descendió respecto al año anterior, situando a España muy por debajo de la media europea en ayudas per cápita y como el decimoctavo país de la Unión Europea en volumen de subvenciones respecto al Producto Interior Bruto nacional.

Según informó EFECOM, la partida de ayudas públicas destinadas por el Estado español en 2023 representó el 0,83 % del PIB, con un monto de 12.406 millones de euros. Esta cifra se presenta considerablemente más baja que la registrada en 2022, cuando las subvenciones alcanzaron el 1,27 % del PIB, equivalentes a 17.124 millones de euros. El descenso supone la primera caída anual registrada desde 2019, tal como detalló la CNMC en su análisis, lo cual marca un cambio de tendencia tras varios ejercicios de crecimiento en estos fondos.

La distribución sectorial de las ayudas mostró una concentración significativa en campos relacionados con la innovación y la transición energética. De acuerdo con la CNMC, los principales sectores receptores correspondieron a fabricación de baterías, telecomunicaciones, automoción, industria, energía y diseño de chips. Entre las empresas que obtuvieron los mayores apoyos financieros se ubicó Envision, multinacional china de baterías, que recibió 300 millones de euros. Power Holdco, perteneciente al grupo Volkswagen, fue la segunda en el listado con un monto superior a los 200 millones. Avatel, operador de telecomunicaciones que afronta un procedimiento de Expediente de Regulación de Empleo, se situó inmediatamente después, rozando los 200 millones, mientras que Telefónica obtuvo casi 175 millones.

El estudio publicado por EFECOM, y basado en el documento elaborado por la CNMC, integra una comparación con el resto del espacio europeo. España ostentó la decimoctava posición entre los países de la Unión Europea al considerar el volumen de ayudas respecto al PIB nacional durante 2023. El análisis destaca además el nivel de ayudas públicas por habitante: 258 euros, cifra notablemente inferior al promedio de la UE-27 (417,19 euros). Encabezaron este ránking Dinamarca con 861 euros, Luxemburgo con 745 euros, Malta con 661 euros y Alemania con 608 euros per cápita, muy por delante del dato español.

Respecto al comportamiento del resto de socios europeos, la CNMC observó una disminución generalizada de subvenciones estatales durante 2023. En el conjunto de la Unión Europea, la asignación total alcanzó los 186.778 millones de euros, evidenciando un descenso del 18,5 % frente a los 229.184 millones concedidos un año antes, según consignó EFECOM. En cuanto al impacto de la pandemia, las ayudas vinculadas a la covid-19 en el ejercicio 2023 sufrieron una reducción "drástica", según palabras del informe. Dentro de los veintisiete miembros de la Unión, el volumen bajó de 73.134 millones en 2022 a 10.548 millones. El caso español fue uno de los más señalados, al pasar de 2.146 millones en ayudas covid-19 durante 2022, a solo 40 millones en 2023.

La CNMC subraya en su documentación que la finalidad de este seguimiento reside en la detección de posibles distorsiones injustificadas dentro de los mercados, lo que favorece la vigilancia sobre el funcionamiento adecuado de la competencia. Por su parte, EFECOM puntualiza que el organismo regulador facilita este tipo de análisis de carácter anual para entregar una visión comparativa tanto a nivel nacional como en el entorno europeo.