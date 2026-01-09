Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño español desaparecido tras el naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 9 ene (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia dieron este viernes por finalizado el operativo de búsqueda del niño que se encuentra desaparecido tras el naufragio, el pasado 26 de diciembre, de un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia española y que se ha saldado con tres muertos y dos supervivientes, además del menor que no ha sido localizado.
La conclusión de la misión fue anunciada por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) de Indonesia, que coordinó el amplio despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo. EFE
