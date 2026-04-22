0-1. El Getafe manda al descanso en Anoeta

San Sebastián, 22 abr (EFE).- El Getafe, gracias a un tanto de Gorrotxategi en propia puerta, se marchó con ventaja al descanso de en Aneota (0-1) tras una primera mitad en la que Brais Méndez perdonó una pena máxima.
El Getafe salió mejor al partido con un par de acercamientos sin demasiado peligro, pero en el minuto 14 la Real gozó de un penalti tras una mano de Abqar para adelantarse en el marcador. No lo logró porque Brais Méndez envió la pelota a un palo.
En el minuto 29, Gorrotxategi introdujo el balón de cabeza al fondo de la portería de Remiro tras un centro lateral de Iglesias y adelantó al Getafe en el marcador. EFE
asr/ism
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