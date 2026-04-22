1-4. El Barcelona no falla en casa del Espanyol y conquista su undécima Liga

Sant Adrià del Besòs (Barcelona), 22 abr (EFE).- El Barcelona no dio margen a la sorpresa en el derbi catalán y se impuso este miércoles a domicilio al Espanyol (1-4), que opuso resistencia y llegó a empatar 1-1, pero que no pudo impedir que el conjunto azulgrana certificara de forma matemática su undécimo título de Liga, el séptimo consecutivo. EFE
avm/fa/ism
Últimas Noticias
Prioridad nacional, menos impuestos y "libertad frente adoctrinamiento" en el pacto PP-Vox
El pacto en Aragón calca el extremeño en prioridad nacional y supresión de ayudas a ONG
79-73. El Surne Bilbao sale vivo de Salónica y se jugará el título en Miribilla
0-1. El Getafe manda al descanso en Anoeta
Ali Smith: "Los libros son tan poderosos que hacen enfurecer a los tiranos"
MÁS NOTICIAS