1-4. El Barcelona no falla en casa del Espanyol y conquista su undécima Liga

Sant Adrià del Besòs (Barcelona), 22 abr (EFE).- El Barcelona no dio margen a la sorpresa en el derbi catalán y se impuso este miércoles a domicilio al Espanyol (1-4), que opuso resistencia y llegó a empatar 1-1, pero que no pudo impedir que el conjunto azulgrana certificara de forma matemática su undécimo título de Liga, el séptimo consecutivo. EFE

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