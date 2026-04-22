79-73. El Surne Bilbao sale vivo de Salónica y se jugará el título en Miribilla

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El Surne Bilbao perdió por 79-73 frente al PAOK en el partido de ida de la final de la Copa FIBA Europa disputado en el Palataki de Salónica y se jugará la opción de revalidar el título conquistado hace un año dentro de una semana en su pista de Miribilla.

Justin Jaworski, que anotó 14 de sus 24 puntos en el último cuarto, y un recuperado Darrun Hilliard (19) lideraron el ejercicio de resistencia de los 'hombres de negro' para recortar a la mitad una desventaja que llegó a ser de 12 puntos.

Por parte griega, como se esperaba, el exjugador de la NBA Patrick Beverley (24 puntos) y su gran figura, Breein Tyree (21), fueron las principales armas de un PAOK que fue de más a menos y al que a pesar del espectacular respaldo de sus seguidores también le pudo la presión y los nervios de una final europea.

Con Hilliard restablecido de su problema muscular fue Lazarevic el descartado para cumplir la norma de cinco cupos. La lógica tensión que se respiraba en el Palataki condicionó un primer cuarto de anotación muy baja en el que ambos equipos apenas pisaron la pintura.

En el tramo final el PAOK, de la mano de Beverley y Tyree, tomó el mando y abrió la primera brecha (16-11) ante un Surne Bilbao que se sujetaba en la conexión Hilliard-Hlinason.

Los locales entraron en calor y un parcial de 8-0 provocó la primera crisis de los de Jaume Ponsarnau (26-15, m.13). Ni Pantzar ni Frey se encontraban cómodos y el equipo vasco lo pagó mientras el PAOK subía la intensidad y encontraba un filón en Beverley, autor de 16 puntos en la primera parte.

El conjunto bilbaíno, no obstante, aguantóron el chaparrón heleno aferrado a los centímetros de Hlinason y llegó con un -8 (43-35) al descanso que no era del todo malo para lo visto en la pista.

En la reanudación dos canastas de Tyree abrieron el hueco más importante del partido (47-35). Los de Ponsarnau pasaron el mal momento apoyados en su defensa y fueron remando jugada a jugada para acabar incluso ganando el cuarto y recortar en un punto la desventaja.

En los diez minutos finales emergió la figura un explosivo Jaworski. Seis puntos en los primeros 50 segundos obligaron a Pantelis Boutskos a parar el partido, pero el americano estaba imparable y bien secundado por Hilliard apretó el luminoso hasta el 71-70 a 4.30 del final.

Los nervios volvieron a aflorar en los minutos finales y la canasta final de Tyree a nueve segundos dejó ese -6 para el Surne que deja todo abierto para el próximo miércoles en un Bilbao Arena que, con todo el papel vendido, será una caldera para impulsar hacia el título a los 'hombres de negro'.

- Ficha técnica:

79.- PAOK BC (16+27+17+19): Tyree (21), Beverley (24), Persidis (-), Melvin (5), Moore (11) -quinteto inicial- Allen (5), Koniaris (-), Omoruyi (4), Dimsa (7) y Fillios (2).

73.- Surne Bilbao (13+22+18+20): Frey (5), Normantas (4), Hilliard (19), Petrasek (-), Hlinason (7) -quinteto inicial- Jaworski (24), Krampelj (3), Bagayoko (5), Pantzar (6) y Font (-).

Árbitros: Martins Kozlovskis (Letonia), Mihkel Männiste (Estonia) y Martin Horozoc (Bulgaria). Eliminaron por cinco faltas a Moore (m.40).

Incidencias: Partido de ida de la final de la Copa FIBA Europa disputado en el PAOK Sports Arena de Salónica. Unos 9.000 aficionados en las gradas, completamente abarrotadas, entre ellos un centenar de seguidores bilbaínos. EFE

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