Espana agencias

Illa pide responsabilidad a los partidos y que avalen "la mejor financiación para Cataluña"

El líder del Gobierno catalán insta a los grupos parlamentarios a respaldar la iniciativa presentada, subrayando que representa “la mejor solución posible” para la comunidad, con un incremento potencial de 4.700 millones de euros anuales según lo anunciado

Guardar

El presidente de la Generalitat resaltó que el modelo de financiación autonómica presentado implica un aumento de 4.700 millones de euros anuales para Cataluña, una cifra que, según el Govern, supone un cambio sustancial frente al sistema actual. Salvador Illa remarcó en una declaración institucional realizada en el Palau de la Generalitat que la propuesta del Gobierno marca un avance tanto en cantidad como en calidad de recursos para la autonomía catalana, y pidió a los grupos parlamentarios que respalden esta iniciativa, describiéndola como “la mejor financiación para Cataluña”.

Según publicó el medio, Illa enfatizó que la aprobación del nuevo modelo depende ahora del consenso y la responsabilidad de todas las fuerzas políticas implicadas, de modo que la medida pueda superar los trámites legales que corresponden. De acuerdo con el medio, el presidente catalán indicó que la propuesta respetaría el principio de ordinalidad, por el cual ninguna comunidad pierde puestos en términos de financiación per cápita al comparar la situación antes y después de la reforma, lo que, en palabras de la Generalitat, responde a una larga reivindicación por parte de Cataluña.

Tal como reportó el medio, durante su intervención, Illa defendió que el modelo negociado introducirá criterios de justicia, transparencia y eficiencia que, según sus palabras, contribuirán a consolidar el autogobierno catalán y responderán mejor a la singularidad política, nacional y cultural de la comunidad. El presidente de la Generalitat sostuvo además que Cataluña, por su compromiso y vínculos con las demás autonomías españolas, mantendría su aportación solidaria en función de su capacidad económica, insistiendo en que participaría en la cohesión territorial de España bajo parámetros definidos en la propuesta.

El medio detalló que el anuncio se realizó tanto en catalán como en castellano, remarcando la intención del Gobierno catalán de situar la negociación en el centro del debate parlamentario y social. Illa instó a los representantes políticos a no desaprovechar la oportunidad de consolidar un marco de financiación que, según la Generalitat, permitiría a Cataluña disponer de más recursos para sus competencias y desarrollar políticas públicas que respondan a las necesidades específicas de su territorio.

El nuevo esquema, de ser aprobado, modificaría el flujo de fondos hacia la comunidad, permitiéndole, según las estimaciones oficiales, obtener anualmente esos 4.700 millones de euros adicionales respecto al modelo precedente. El Govern argumentó que este incremento económico podría aplicarse en áreas prioritarias como sanidad, educación y servicios sociales, reforzando el autogobierno y la capacidad de gestión local.

Según consignó el medio, Illa hizo hincapié en la idea de que la reforma responde tanto a convicciones personales como al mandato democrático recibido, e insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo transversal para garantizar la viabilidad política y técnica del nuevo sistema. Además, el presidente catalán subrayó que los avances logrados en la negociación reflejan una apuesta por el reconocimiento de la singularidad catalana dentro del marco constitucional vigente.

En el texto difundido, Illa concluyó sus declaraciones destacando el papel de la Generalitat como actor abierto al diálogo y comprometido con el desarrollo equilibrado del Estado autonómico, defendiendo el enfoque de equidad territorial que inspiraría la propuesta debatida. El medio adelantó que se prevé una ampliación de la información conforme avance el proceso legislativo y continúe la negociación entre los distintos actores implicados.

Temas Relacionados

Financiación autonómicaSalvador IllaGeneralitat de CataluñaGobierno de EspañaCataluñaPalau de la GeneralitatPolíticaAutogobiernoModelo fiscalOrdinalidadEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Condenan a 17 años de prisión a la mujer que mató a su tía de 91 años y meterla en una maleta en Sineu

La acusada admitió la autoría ante el Tribunal del Jurado tras llegar a una conformidad con Fiscalía, por lo que recibió prisión e inhabilitación absoluta, según el TSJIB, sólo restando la redacción de la sentencia definitiva

Condenan a 17 años de

El influente ultra 'Papacito' será juzgado por cíberacoso a la boxeadora Imane Khelif

Infobae

El Hiopos Lleida, a dar la sorpresa en Tenerife

Infobae

El PP dice, tras críticas del Gobierno, que Feijóo estuvo informado en tiempo real desde que se interesó por la dana

Desde el entorno de Feijóo aseguran que recibió detalles precisos sobre el desarrollo de la emergencia en Valencia desde el inicio del fenómeno, basando su versión en intercambios continuos de mensajes con las autoridades responsables durante el temporal

El PP dice, tras críticas

Morant exige a Feijóo que "pida disculpas a las víctimas" de dana por "mentir" y le insta a dimitir: "Está inhabilitado"

Morant exige a Feijóo que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque escuela ‘Juan Sebastián

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España