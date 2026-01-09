Espana agencias

El PSOE extremeño no se plantea la abstención para dar la gobernabiliad a Guardiola

Badajoz, 9 ene (EFE).- El presidente de la Comisión Gestora del PSOE en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado este viernes que en el seno socialista "nadie se plantea la abstención" para facilitar el Gobierno a la popular María Guardiola, pues se ha mostrado convencido de que PP y Vox llegarán a un pacto .

En una rueda de prensa ofrecida en Badajoz, ha insistido en que "nadie se plantea la abstención" para facilitar la gobernabilidad en Extremadura, pues el PSOE “está lejos” como “alternativa” a todo ello, más allá de analizar los acuerdos que se alcancen y “cómo pueden afectar a la ciudadanía”.

“Guardiola planteará la próxima semana la negociación con Vox, algo que se entiende y es lo que tiene que hacer”, ha añadido, a la vez que ha lamentado que el acuerdo "realmente" se decida en Madrid y no en Extremadura.

El también delegado del Gobierno en la región ha manifestado que la pasada semana mantuvo una conversación telefónica “muy cordial” con Guardiola, quien no ha planteado ninguna negociación con el PSOE, algo que “no está ni ha estado nunca sobre la mesa”.

Por otra parte, Quintana ha abogado para que haya un solo candidato que opte a liderar al PSOE en Extremadura de cara al futuro Congreso Regional Extraordinario -aún sin fecha- de la formación, lo cual “intentará por todos los medios” que ocurra.

De momento, en el seno del PSOE hay reuniones con las ejecutivas provinciales de Badajoz y Cáceres, con Juventudes Socialistas, con la Mesa de la Asamblea y con los nuevos diputados autónomicos elegidos en las pasadas elecciones autonómicas. EFE

