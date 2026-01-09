El grupo liderado por Targhetta mejora la oferta para comprar la fábrica La Cartuja

Sevilla, 9 ene (EFECOM).- El grupo inversor formado por Javier Targhetta (presidente de Atlantic Copper) Gabriela y las empresarias chilenas Paola Luksic ha mejorado la oferta económica para la adquisición de la unidad productiva de la fábrica de loza sevillana La Cartuja Pickman, que ascenderá a 225.000 euros.

El precio de la oferta inicial de este grupo inversor era de 120.000 euros y ha subido la puja hasta los 225.000 euros, a lo que hay que sumar el compromiso de pago de 550.000 euros de la deuda que mantiene la empresa propietaria de la fábrica con la Seguridad Social por los 30 trabajadores que se subrogará, además de lo que deberá pagar por la compra de las marcas, lo que exigiría un desembolso total de 1,6 millones de euros.

La oferta ha sido presentada en el marco del proceso de liquidación de la sociedad Ultralta, titular de los activos vinculados a la fábrica de loza y del derecho de recompra sobre las principales marcas, entre ellas 'La Cartuja de Sevilla' y 'La Cartuja de Sevilla Pickman', ha informado este grupo inversor en un comunicado.

El pasado 26 de diciembre, el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla abrió un plazo hasta la medianoche del 8 de enero para mejorar las ofertas, presentar nuevas propuestas o renunciar a las que se hayan formulado y hasta entonces se habían presentados dos, la liderada por Targhetta y otra del fabricante valenciano de porcelana Porvasal que ofreció 220.000 euros y la asunción de deudas.

Asimismo, este grupo inversor ha sellado un acuerdo para la adquisición de dichas marcas con Nox Industrial (actual propietario de las mismas), así como un acuerdo que permite la opción de alquilar la nave en la que se encuentra la unidad productiva con la sociedad International Crane (titular de este activo inmobiliario).

El proyecto se fundamenta en la permanencia y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla, ciudad que "constituye un elemento inseparable de la identidad y el valor de la marca".

Este grupo inversor ha diseñado un plan de relanzamiento de la compañía, que incluye la incorporación, a corto plazo, de perfiles directivos en áreas clave y la inversión en una infraestructura industrial moderna que permita dotar a la nueva empresa de competitividad y viabilidad en el menor plazo posible, ha destacado. EFECOM