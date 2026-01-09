El buque escuela 'Elcano' visitará diez puertos en su crucero de instrucción por el Caribe y costa este de EEUU

El buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' de la Armada iniciará este sábado 10 de enero su 98 crucero de instrucción, partiendo desde Cádiz y visitando 11 puertos, diez de ellos en la zona del mar Caribe la costa este de Estados Unidos, finalizando de nuevo en el muelle gaditano el 31 de julio de 2026.

Según la información facilitada por la Armada a Europa Press, en el crucero, este velero llevará a bordo a 73 guardiamarinas pertenecientes a la 428 promoción del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina.

Al mando del capitán de navío, José María de la Puente Mora-Figueroa, el buque cuenta con una dotación formada por 20 oficiales, 20 suboficiales, 130 militares de la escala de Marinería y Tropa y dos maestros civiles.

Durante la navegación está previsto efectuar 152 días de mar y 50 días de puerto entre escalas de tres a cinco días.

En concreto, el buque escuela pasará por el puerto de Santa Cruz de Tenerife el 15 enero antes de iniciar una travesía marítima de un mes hasta llegar el 16 de febrero a Puerto España, en Trinidad y Tobago. A partir de ahí, seguirá visitando hasta mayo otros puestos del Caribe como San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica) y Curazao (reino de los Países Bajos).

El 28 de mayo recalará en el primero de los cuatro puertos norteamericanos en los que hará escala, el de Galveston, seguido de Norfolk, Baltimore y Nueva York ya el 3 de julio. Desde este último puerto, el 'Juan Sebastián Elcano' retomará el camino de vuelta a España, donde llegará de nuevo a Cádiz el 31 de julio.

Además, este año como novedad el buque irá cargado con 30 cajas llenas de productos gastronómicos representativos de la provincia de Cádiz, que la tripulación entregará a las autoridades locales en cada puerto al que lleguen.

En concreto, la caja que se entregará contiene una botella de vinagre de vino de Jerez aportadas por el Consejo Regulador, una botella de aceite de la Sierra de Cádiz, una lata de atún rojo de almadraba en conserva y sal ecológica. También incluye la guía Estrellas de la Gastronomía, editada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, un calendario de 2026 realizado por esta entidad y una bolsa con la imagen de "la gitana", icono del ente promocional.

La iniciativa pretende contribuir a la difusión internacional de la identidad gastronómica gaditana y reforzar la imagen de la provincia como territorio abierto al mundo, hospitalario y vinculado al mar y a la navegación.

NAVEGACIÓN A BORDO DE 'ELCANO'

El propósito del crucero de instrucción es contribuir a la formación integral --marinera, militar, social y humana-- de los alumnos embarcados mediante la instrucción y el adiestramiento en la mar y en puerto. Asimismo, se apoya la acción exterior del Estado mediante la presencia naval en diversos puertos.

Los guardiamarinas de Cuerpo General e Infantería de Marina realizan a bordo parte de su plan de estudios del tercer curso de carrera, cursando, entre otras, asignaturas de Navegación, Astronomía, Meteorología, Operaciones Anfibias, Apoyos y Servicios de Combate y Maniobra. Además de formarse profesionalmente, la realización del crucero fomenta un importante desarrollo de las relaciones personales, por la estrecha convivencia que se respira a bordo durante el viaje, como ha explicado la Armada.

En su crucero número 97, realizado durante el primer semestre de 2025, fue la princesa Leonor la que formó parte de los guardiamarinas del buque escuela, completando parte de su formación militar. Entonces, en su partida desde Cádiz acudieron los reyes Felipe VI y Letizia, que despidieron a la dotación del buque y la Princesa de Asturias.

Este buque escuela fue construido en los astilleros 'Echevarrieta y Larrinaga' de Cádiz, siendo botado el 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928. Lleva casi 100 años en la mar con casi un 1.900.000 millas náuticas navegadas por todos los mares del mundo y con recaladas en más de 70 países diferentes. De los 97 cruceros de instrucción que ha hecho hasta ahora, 11 consistieron en una vuelta al mundo.

El 'Juan Sebastián de Elcano' tiene como cometido principal la formación en la mar de los futuros oficiales de la Armada, los guardiamarinas. Para ello, suele realizar todos los años un crucero de instrucción, casi siempre fuera de España, del que aproximadamente sus tres cuartas partes transcurren en la mar y donde los guardiamarinas reciben clases y participan en todas las maniobras.

Además, es una "embajada flotante". Su presencia en países y puertos extranjeros contribuye a apoyar la acción exterior de España y, además de difundir una buena imagen, permite que muchos españoles que viven fuera del territorio nacional puedan pisar este "trocito de España que navega".