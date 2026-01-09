CaixaBank Tech incorpora a 500 personas en 2025 y supera los 1.600 profesionales

Un crecimiento relevante se ha registrado en el equipo de CaixaBank Tech en Sevilla, donde la plantilla ha aumentado en un año de 40 a 140 integrantes, transformando este enclave en un centro destacado para el desarrollo de software. Según informó EFECOM, este fortalecimiento de la filial tecnológica del Grupo CaixaBank se enmarca en su estrategia para consolidarse como referente en innovación digital empresarial.

De acuerdo con la información publicada por EFECOM, CaixaBank Tech incorporó en 2025 a 500 ingenieros de desarrollo, lo que permitió que la cifra total de profesionales de la compañía superase los 1.600. Este avance se considera fundamental para el objetivo corporativo de alcanzar una plantilla de 2.000 personas en los próximos años, reforzando su capacidad para enfrentar los desafíos del sector tecnológico, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, la gestión de datos y la ciberseguridad.

El medio EFECOM detalló que entre los perfiles más solicitados por la empresa figuran especialistas en inteligencia artificial, expertos en aprendizaje automático, científicos de datos, ingenieros de desarrollo y profesionales en seguridad. La atracción de este tipo de talento responde a las demandas derivadas de la aceleración de la transformación digital y a la necesidad de mantener la competitividad en el ámbito financiero y digital.

Además del crecimiento registrado en Sevilla, CaixaBank Tech mantiene instalaciones en Barcelona y Madrid. Según consignó EFECOM, el fortalecimiento del equipo humano en estas ciudades forma parte de una estrategia que busca descentralizar y potenciar el desarrollo tecnológico en distintos polos urbanos, optimizando la colaboración y la eficiencia de los equipos.

El desarrollo del 'hub' tecnológico en Sevilla ha sido, según la entidad, uno de los principales logros del año, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para la creación y mejora de soluciones digitales. El relevo generacional en los perfiles incorporados evidencia la apuesta de CaixaBank Tech por la formación y la especialización continua, alineándose con los retos actuales del sector bancario en materia de automatización, protección de datos y soluciones informáticas aplicadas.

Según publicó EFECOM, CaixaBank Tech prioriza el fortalecimiento de competencias relacionadas con la inteligencia artificial y la seguridad, áreas consideradas clave para sostener el liderazgo digital del grupo en el mercado español y europeo. La demanda de expertos en ‘machine learning’ y de científicos de datos se explica por la creciente relevancia de los procesos de análisis predictivo y automatización de operaciones internas y de atención al cliente.

El refuerzo del capital humano en las áreas técnicas y de innovación permite a CaixaBank Tech garantizar una respuesta ágil ante los cambios regulatorios y la evolución de las amenazas cibernéticas, manteniendo así la confianza de clientes y socios tecnológicos. EFECOM reportó que, con las nuevas incorporaciones, la filial tecnológica pretende agilizar el desarrollo de productos digitales y fomentar la integración de soluciones innovadoras tanto para el propio banco como para el sector financiero en general.

En su comunicado, la compañía reafirmó su apuesta por posicionarse como uno de los principales empleadores tecnológicos en España, buscando atraer y retener talento cualificado frente a una competencia global creciente. La expansión de la plantilla responde también a la vocación de CaixaBank Tech de convertirse en laboratorio de innovación, con capacidad para diseñar y ejecutar proyectos estratégicos en áreas esenciales para la banca digital y la seguridad de la información, según destacó el medio EFECOM.