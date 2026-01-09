Baldoví tacha de "mentiroso" a Feijóo tras su declaración en el juzgado por la dana y le reprocha "falta de humanidad"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tildado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "mentiroso" por su declaración como testigo este viernes de forma telemática ante la jueza que investiga la gestión de la dana y le ha reprochado su "falta de humanidad y empatía" con las víctimas.

"Ha mentido a todos los ciudadanos, pero, sobre todo, ha mentido a los familiares de las víctimas durante 14 meses", ha señalado Baldoví, quien también ha remarcado que el líder 'popular' está "absolutamente incapacitado" para ser presidente del Gobierno de España.

En su declaración, el jefe de la oposición ha manifestado que no supo de la dana hasta aproximadamente las 20 horas del 29 de octubre de 2024 y que en esa jornada el entonces 'president' de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error" dos días después en su visita a Valencia.

Para Baldoví, "hoy Feijóo ha demostrado su falta de humanidad y su empatía con las víctimas al no acudir presencialmente a la jueza de Catarroja (Valencia) para decir la verdad". "El señor Feijóo no merece de ninguna manera ser presidente del Gobierno porque ha mentido y porque los Whatsapps demuestran que estuvo más pendiente de controlar la información, de controlar el relato, que de preocuparse realmente por el estado de las víctimas", ha abundado.

Baldoví, además, ha afeado que Feijóo "ha mantenido a un impresentable y a un irresponsable que dimitió", en referencia a Carlos Mazón, del que ha recalcado "que abandonó a su pueblo durante toda una tarde". "Por tanto, hoy queda demostrado que el señor Feijóo está absolutamente incapacitado y no merece ser de ninguna de las maneras presidente del Gobierno", ha sentenciado.