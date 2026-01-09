Asturias rechazará el nuevo modelo de financiación si prima la ordinalidad

Oviedo, 9 ene (EFE).- El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha señalado este viernes que el Ejecutivo autonómico no se posicionará sobre el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por la ministra María Jesús Montero hasta conocer la "letra pequeña" en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ver si prima la ordinalidad.

"Hay que analizar dónde están las claves de la distribución de los recursos y si atienden al coste efectivo de los servicios o si por el contrario prima la ordinalidad, que para nosotros es una línea roja", ha subrayado.

Asimismo, ha advertido de que esta reforma "no puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una declaración bilateral y ofrecérsela luego al Consejo de Política Fiscal y Financiera" porque "deben ser escuchadas todas las comunidades autónomas".

El nuevo modelo tiene que "poner el foco en las personas, no en los territorios, porque son estas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos", ha añadido el portavoz del gobierno que preside el socialista Adrián Barbón.

"Hay que atender al coste efectivo de los servicios públicos teniendo en cuenta particularidades como el envejecimiento y la orografía", ha agregado Peláez, para quien el reparto de los ingresos debe "contar también con la solidaridad interterritorial"

"Por eso rechazamos de todo punto el principio de ordinalidad, que no puede ser el criterio que fije cómo se distribuyen los recursos entre los distintos territorios", ha subrayado.

Tras señalar que los 248 millones de euros más que recibiría Asturias en 2027 con el nuevo modelo "es un volumen de recursos importante", ha incidido en que es preciso ver la evolución del modelo en años sucesivos y si hay mecanismos de solidaridad "para garantizar la prestación de servicios públicos en un plano de igualdad en todo el territorio".

"Queremos ver la foto en su conjunto cuando nos faciliten la documentación técnica", ha señalado el consejero para quien es "importante ver las tripas, sus consecuencias y si incluye mecanismos de solidaridad que garanticen una financiación adecuada".

Aún hay muchas cuestiones técnicas que no han sido aclaradas en la rueda de prensa de la vicepresidenta y ministra de Hacienda por lo que Peláez ha señalado que esperará a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el próximo miércoles, para posicionarse ante esta propuesta. EFE