Samsung prevé beneficio operativo récord de 11.800 millones de euros para cuarto trimestre

Seúl, 8 ene (EFECOM).- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics espera un beneficio operativo récord de alrededor de 20 billones de wones (unos 11.800 millones de euros) para el cuarto trimestre de 2025, anunció este jueves la empresa.

De confirmarse, la cifra triplicaría el beneficio operativo registrado en el mismo período de 2024, de acuerdo al informe de previsiones publicado hoy por la firma surcoreana antes de presentar sus resultados financieros del período a finales de este mes.

Sería además la primera vez que la empresa se anota unas ganancias operativas trimestrales por encima de los 20 billones de wones.

La facturación por ventas del mayor fabricante mundial de chips de memoria se incrementó además un 22,7 % interanual entre octubre y diciembre, hasta un récord trimestral de 93 billones de wones (54.960 millones de euros).

Como es habitual en sus previsiones de resultados, la empresa no facilitó sus pronósticos en relación a su beneficio neto ni desgranó más datos por ramas de negocio.

Se espera que el conglomerado surcoreano publique su informe financiero final para el cuarto trimestre del año y el ejercicio completo a finales de mes.

Según analistas citados por la agencia local de noticias Yonhap, la mejora de las cifras se debe principalmente a un aumento en la rentabilidad de su división de semiconductores, en pleno 'boom' del sector gracias al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con Yonhap, la empresa prevé un beneficio operativo de 43,53 billones de wones (unos 25.700 millones de euros) y ventas de 332,77 billones de wones (197.000 millones de euros) para todo el ejercicio de 2025. EFECOM

