Revolut termina 2025 con 6 millones de clientes en España, con una penetración del 13 %

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El banco digital Revolut ha terminado el año 2025 con 6 millones de clientes en España, con una penetración del 13 % de la población, por lo que consolida este mercado como el tercer mayor de la compañía, tan sólo por detrás del de Reino Unido y Francia.

Según ha informado Revolut, el pasado año concentró el 25 % de todas las descargas de aplicaciones financieras en España, y a nivel global superó los 65 millones de clientes, entrando en nuevos mercados como México y obteniendo licencia bancaria en Colombia.

La entidad, además, ha reforzado su trayectoria con una valoración de 75.000 millones de dólares (64.270 millones de euros).

El banco digital ha destacado que tras alcanzar los 6 millones de clientes en España, les permite operar en el país con una escala comparable a la de los grandes bancos nacionales, acelerando inversión en producto, infraestructura física y servicios para empresa.

Según datos de la consultora Inmark, Revolut ya es el cuarto banco por penetración en España, superando a entidades como ING y Sabadell.

Asimismo, en el año 2025, Revolut en España cuenta ya con 50 cajeros propios, ubicados principalmente en Madrid y Barcelona, y prevé alcanzar 200 unidades instaladas en 2026.

El director de Crecimiento de Revolut para el Sur de Europa y Latinoamérica, Ignacio Zunzunegui, ha destacado que los usuarios están integrando la plataforma en su día a día, convirtiéndose España como el tercer mayor mercado global gracias a una comunidad que busca alternativas más claras, más digitales y más eficientes, de modo que Revolut ya opera en España "a escala de gran banco”.

En 2025 el número de usuarios que invierten desde Revolut creció un 103 %, y la inversión media avanza un 175 %, lo que confirma la adopción de una forma más activa y accesible de gestionar el patrimonio. Los fondos monetarios siguen siendo el producto más popular, con 1.315 millones de euros invertidos por usuarios españoles en este producto a través de Revolut.

Por otro lado, la división de Revolut Business mantiene un ritmo sólido de crecimiento, con un aumento del 75 % en los depósitos y con más de mil millones de euros en volumen de transacciones mensuales, un aumento del 45 % respecto al año anterior. EFECOM

EFE

