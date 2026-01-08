Morant dice que el PP "ha dejado de ejecutar la mitad del dinero que el Gobierno aprobó para dar respuesta a la dana"

Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, subrayó que la Generalitat Valenciana no ha sido capaz de ejecutar uno de cada dos euros que el Gobierno de España transfirió a la Comunitat para la recuperación tras la dana que afectó la región el 29 de octubre de 2024. La dirigente resaltó que, según los datos recientes, la mitad de los fondos aprobados por el Ejecutivo central para atender la emergencia sigue sin utilizarse, señalando una ralentización en la recuperación que atribuyó a la gestión del actual gobierno autonómico. Así lo expresó Morant este jueves antes de encabezar la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de los socialistas valencianos en Paiporta (Valencia), según informó el medio.

De acuerdo con las afirmaciones difundidas por la prensa, Morant acusó al Partido Popular de haber dejado de ejecutar la mitad del dinero que el Gobierno central había destinado específicamente para responder a las consecuencias del temporal. Estas críticas se dirigieron especialmente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien responsabilizó de ineficiencia en el uso de los recursos y lentitud en los trabajos de recuperación en los municipios afectados.

En sus declaraciones, según publicó el medio, Morant insistió en que los socialistas valencianos se mantienen junto a las personas afectadas y subrayó: "hemos estado, estamos y estaremos hasta que haga falta al lado de los vecinos y vecinas de los municipios afectados". También solicitó a Llorca que asuma un papel más activo en la gestión de la crisis, reclamando que pase de "pasearse por las zonas afectadas" a implementar propuestas concretas y acciones efectivas que faciliten la recuperación local.

El medio consignó que Morant acusó al Partido Popular y a Llorca de negligencia e incapacidad para gestionar los fondos y los recursos necesarios. En palabras de la secretaria general del PSPV-PSOE, desde la llegada de Pérez Llorca a la presidencia, "solo se ha dedicado a pasearse con la banda detrás por los municipios, pero no ha hecho ni una sola propuesta para los municipios dana". Recalcando la necesidad de respuestas y medidas concretas por parte de la administración autonómica, Morant comparó el desempeño del ejecutivo valenciano con el del Gobierno central, al que atribuyó trabajo constante desde el inicio de la crisis.

En otro orden de cosas, Morant participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, reunión que, según detalló el medio, también sirvió para anunciar la fecha y el lugar de la próxima conferencia política del partido. Esta cita, prevista para los días 16 y 17 de mayo en Alicante, marcará la conclusión del proceso de escucha y colaboración con la sociedad civil. La conferencia reunirá las conclusiones elaboradas tras diferentes encuentros sectoriales realizados en la Comunitat Valenciana sobre áreas como educación, sanidad y vivienda, así como los resultados de nuevas sesiones que se organizarán en los próximos meses.

La próxima reunión sectorial, enfocada en las políticas sociales y las necesidades prioritarias en este ámbito, está programada para el 31 de enero en Castellón. En estas sesiones, los socialistas valencianos han buscado recoger impresiones, preocupaciones y prioridades de diversos sectores ciudadanos, con la intención de incorporarlas al proyecto político que presentarán en la conferencia de mayo, informó el medio.

El medio reportó que la denuncia sobre la falta de ejecución de los fondos estatales para la recuperación tras la dana y las acusaciones de ineficacia al gobierno autonómico marcan un nuevo capítulo en el debate político valenciano, especialmente en el contexto de la gestión de emergencias y el manejo de recursos públicos destinados a las localidades afectadas por el temporal.