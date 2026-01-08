Espana agencias

La ONU prevé un crecimiento del 2,3 % para España en 2026, frente al 1,1 % de la eurozona

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Naciones Unidas (ONU) prevé que la economía española crezca un 2,3 % en 2026, frente a la media del 1,3 % de la Unión Europea y del 1,1 % para la zona del euro, en un contexto en el que las economías europeas más orientadas a los servicios dejarán atrás a las que tienen un mayor peso industrial.

El crecimiento de España estará sostenido por la fortaleza del consumo de los hogares y por el impulso a la inversión derivado de la llegada de los fondos europeos asociados al plan de recuperación, de acuerdo con el informe "Situación y perspectivas económicas mundiales 2026" publicado este jueves por la ONU.

Frente al avance de España, las grandes economías europeas registrarán crecimientos más modestos, del 0,8 % para Alemania y Francia, y del 0,6 % para Italia, afectadas por la debilidad de la demanda externa, aunque en el caso de la economía alemana se prevé que el mayor gasto en defensa e infraestructuras promueva una recuperación gradual.

De acuerdo con el informe, los aranceles estadounidenses y las incertidumbres geopolíticas reducirán el rendimiento de las exportaciones y afectarán el impulso económico general en Europa, aunque esta situación se verá compensada en parte por el incremento del gasto de los consumidores, respaldado por unas mejores condiciones financieras y por la solidez de los mercados laborales.

La inflación se seguirá moderando, con una tasa estimada del 2,2 % de media para España en 2026, que baja al 1,9 % para la zona del euro, dadas las expectativas de unos menores precios de la energía y de un crecimiento salarial contenido, junto con el efecto desinflacionario de la apreciación del euro.

El empleo seguirá creciendo en Europa y el paro se mantendrá en niveles históricamente bajos, gracias a la creación de puestos de trabajo en las economías orientadas al sector servicios, como es el caso de España, país del que se destaca la notable disminución del desempleo.

De cara al futuro, los elevados aranceles estadounidenses y los persistentes desafíos de competitividad podrían lastrar la creación de empleo en el sector manufacturero europeo, en particular en el automovilístico, al mismo tiempo que otros ámbitos como la construcción, la ingeniería, la sanidad y la hostelería seguirán afrontando escasez de mano de obra.

Respecto a los presupuestos estatales, el informe señala tendencias dispares dentro de la eurozona, con economías como España, Italia y Grecia que han logrado mejorar sus cuentas públicas, mientras que Alemania ha flexibilizado su política fiscal para dar prioridad a la inversión en defensa y Francia no consigue reducir el déficit público estructural. EFECOM

EFE

