KPMG reelige a Juanjo Cano como presidente de la firma en España los próximos cinco años

Madrid, 8 ene (EFECOM).- KPMG ha reelegido a Juanjo Cano como presidente de la firma en España para los próximos cinco años, un mandato que inició en octubre de 2021 sucediendo a Hilario Albarracín.

De esta forma, Cano seguirá al frente de KPMG España hasta el 30 de septiembre de 2031, tras un proceso que ha contado con el apoyo unánime de los socios y que se inició a comienzos de noviembre con su única candidatura, según ha señalado la compañía en un comunicado.

El presidente y CEO de KPMG en España ha desarrollado toda su carrera profesional en la firma, donde pasó a ser socio en 2006 y diez años más tarde se incorporó al comité de dirección y al consejo de socios como responsable de Mercados. Posteriormente, lideró 'Deal Advisory' y fue CEO antes de asumir la presidencia.

En los últimos meses, KPMG ha incorporado a 850 nuevos profesionales. Además, en el ejercicio fiscal 2025 el 45,5 % de los 34 nuevos socios nombrados fueron mujeres.

A nivel global, KPMG -que ofrece servicios de auditoría, fiscal, asesoramiento legal, financiero y de negocio- opera en 138 países y cuenta con más de 276.000 profesionales.

Recientemente, Deloitte España -otra de las conocidas como 'big four' junto a KPMG, EY y PwC- propuso a Ana Torrens como próxima presidenta de la firma de servicios profesionales para suceder a Héctor Flórez. EFECOM

