Chivite anuncia este jueves una remodelación del Gobierno navarro con la salida del vicepresidente primero y la portavoz

La presidenta navarra comunicará a media mañana una amplia reorganización en su gabinete, que incluye relevos en los máximos cargos socialistas y altera el equilibrio interno del Ejecutivo tripartito, según han confirmado fuentes oficiales del Palacio de Navarra

La decisión de modificar la estructura del Gobierno foral impacta de manera directa en la parte socialista del Ejecutivo tripartito navarro, según confirmaron fuentes oficiales del Palacio de Navarra. La presidenta María Chivite hará públicos estos cambios este jueves en una comparecencia prevista para las 10:30 horas en la sede oficial de la presidencia regional.

Según informó el medio, la reorganización incluye la salida del vicepresidente primero del Gobierno navarro y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, así como la de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, y portavoz del Ejecutivo, Amparo López. El anuncio de Chivite plantea un nuevo escenario dentro del equilibrio de fuerzas en el gabinete, que suma representantes del Partido Socialista de Navarra (PSN), Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

De acuerdo con lo publicado, estos movimientos suponen un relevo en los máximos cargos vinculados al sector socialista, lo que supone una alteración del reparto de poder al interior de la coalición gobernante. Se prevé que los remplazos contemplen nuevas figuras procedentes de la misma área socialista o, eventualmente, perfiles de consenso entre los socios del pacto.

El principal punto de la reorganización se enfoca en la posición de vicepresidente primero, un cargo de peso en la estructura del Ejecutivo y que hasta el momento ostentaba Félix Taberna. La salida de Amparo López de la portavocía y la Consejería de Interior, Función Pública y Justicia determina la necesidad de reconfigurar el área de comunicación institucional y la gestión de la función pública y la seguridad, áreas clave en la administración foral.

Según consignó el medio, la reestructuración responde tanto a dinámicas internas del PSOE navarro como a las exigencias derivadas de la convivencia en el gabinete tripartito. La decisión de Chivite pretende ajustar el funcionamiento del Gobierno regional tras un periodo de ligera inestabilidad política y demandas de mayor eficacia dentro de su equipo.

Los movimientos afectan a la parte socialista del Gobierno de Navarra, pero tienen implicaciones en la relación con Geroa Bai y Contigo-Zurekin, los otros dos socios de la coalición. El medio detalló que los cambios introducen nuevos equilibrios internos que buscarían reforzar la cohesión y mejorar la operatividad, asegurando que las áreas estratégicas de la administración mantengan perfiles orientados a la estabilidad y una gestión eficiente.

El Palacio de Navarra y fuentes próximas al Ejecutivo afirman que la comparecencia de Chivite explicará los motivos de la remodelación y detallará los nuevos nombramientos. De acuerdo con lo adelantado, el anuncio oficial se presenta como una respuesta tanto a consideraciones políticas como a la evaluación del desempeño de las áreas implicadas, en línea con la necesidad de afrontar los retos actuales y fortalecer el rumbo del Ejecutivo en la segunda mitad de la legislatura.

Con la salida de dos figuras relevantes de la parte socialista, el Gobierno foral inicia una nueva etapa dentro de su mandato, marcada por la intención de consolidar los avances logrados hasta el momento y establecer nuevas bases para la cooperación entre las tres fuerzas que integran el gabinete autonómico.

