El PP rechaza la propuesta de Yolanda Díaz de subir el SMI si no hay acuerdo entre la patronal y los sindicatos

El PP ha rechazado este miércoles el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) planteado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque no tiene el respaldo de la patronal ni de los sindicatos.

"Siempre hemos dicho lo mismo", ha recalcado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Dirección del partido que ha tenido lugar en la sede nacional.

En concreto, el departamento que dirige Díaz ha planteado este miércoles a los agentes sociales incrementar el SMI un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.

Sin embargo, Bravo sostiene que en el PP "siempre" han defendido que la subida del SMI debería venir del consenso del Gobierno con la patronal y los sindicatos, y lo que ha puesto encima de la mesa Díaz, ha remarcado, no lo tiene. De ahí que los 'populares' se opongan al plan de la ministra de Trabajo.