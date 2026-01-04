Esther Martínez (PP) espera que la democracia en Venezuela se "pueda abrir paso" y comience "enseguida una transición"

Durante un evento celebrado en Bilbao por la ‘Plataforma Venezolanos Bilbao Bizkaia’, personas provenientes de distintas nacionalidades latinoamericanas y miembros de la sociedad vasca compartieron reflexiones sobre los acontecimientos políticos recientes en Venezuela y su impacto en la región. En este contexto, la secretaria general del Partido Popular (PP) vasco, Esther Martínez, expresó que considera la actual situación en Venezuela como propicia para celebrar el inicio de una nueva etapa. De acuerdo con Europa Press, Martínez manifestó su confianza en que la reciente detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una intervención internacional liderada por Estados Unidos, abra la puerta a una transición democrática inmediata.

La dirigente del PP realizó estas declaraciones al ser consultada por periodistas durante la jornada en Bilbao, convocada específicamente para marcar el arresto de Maduro y analizar las posibles repercusiones para Venezuela y otros países de América Latina con situaciones similares. Según publicó Europa Press, Martínez sostuvo que este escenario representa, a su juicio, una oportunidad clave para la consolidación de la democracia en Venezuela, destacando que “esperamos que enseguida se abra paso una transición” y subrayando la importancia de que se reactive la vida política con la participación ciudadana y el respeto a las instituciones.

Durante su intervención, Martínez también vinculó la coyuntura venezolana con la realidad de otras naciones bajo regímenes autoritarios, en particular Cuba y Nicaragua. Según consignó Europa Press, la representante popular consideró indispensable atender la situación de estos países, reiterando su respaldo y solidaridad a las personas afectadas por contextos políticos restrictivos en la región. Subrayó que la esperanza es que la apertura democrática en Venezuela pueda servir de impulso para democratizaciones similares en Cuba y Nicaragua.

La secretaria general del PP vasco recordó la trayectoria de colaboración de su formación política con comunidades de venezolanos, cubanos y nicaragüenses residentes en el País Vasco. De acuerdo con Europa Press, Martínez detalló que a lo largo de los años han mantenido numerosos contactos con integrantes de estas comunidades, acompañando sus reivindicaciones y mostrando disposición para colaborar tanto a nivel institucional como social.

Europa Press reportó que Martínez calificó la jornada de celebración como un momento significativo tras los últimos acontecimientos políticos en Venezuela. Al referirse a la captura de Maduro, reconoció el papel activo de la comunidad venezolana en el País Vasco en la promoción de valores democráticos y la denuncia de las vulneraciones de derechos en su país de origen. Según señaló la dirigente, la transición que demanda el pueblo venezolano forma parte de una aspiración compartida también por quienes han tenido que abandonar Venezuela en busca de mejores condiciones de vida.

De igual manera, Martínez enfatizó la idea de que el respaldo internacional resulta fundamental para lograr avances políticos reales en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Aseguró, según detalló Europa Press, que el PP vasco continuará apoyando a estas comunidades y defendiendo procesos democráticos en América Latina. Concluyó expresando su deseo de que el cambio político en Venezuela sirva como punto de inflexión para la apertura democrática en otros países de la región.

La presencia de la representante del PP en el acto organizado por la ‘Plataforma Venezolanos Bilbao Bizkaia’ evidenció el seguimiento que la política vasca otorga a las cuestiones internacionales y migratorias, así como la relevancia que concede a la articulación de redes de apoyo con colectivos latinoamericanos asentados en el País Vasco. Europa Press recogió que, para Martínez, la transición política en Venezuela es motivo de esperanza y un acontecimiento a celebrar en los ámbitos social y político tanto dentro como fuera de América Latina.