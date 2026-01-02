Morant, tras los mensajes de Feijóo con Mazón el día de la dana: "Su prioridad fue liderar la mentira"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha apuntado este viernes que los mensajes entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresident de la Generalitat Carlos Mazón en la tarde de la dana revelan a un Partido Popular "centrado en el relato y no en las víctimas de la tragedia": "Su prioridad fue liderar la mentira".

Por ello, ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del PP porque "la mentira no tiene cabida en política".

Así se ha pronunciado este viernes Morant tras conocerse los mensajes que intercambiaron los dirigentes del PP la tarde de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, y ha calificado de "inhumana" la primera reacción de Feijóo a las muertes, sobre las que ha recalcado que "no hizo ni una sola pregunta, solo estaba pensando en la estrategia política".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos cree que estos mensajes son "un punto y final en la estrategia de mentiras del PP de Feijóo y Mazón" y ha subrayado que el presidente del PP "ni ofreció ayuda ni puso al PP a disposición de las víctimas, solo se preocupó de poner la maquinaria de 'Génova' a disposición de los bulos y las mentiras".

Además, ha subrayado en un comunicado que los mensajes de esa tarde "revelan que el Gobierno de España estuvo desde el primer momento a disposición de los valencianos y valencianas".

Ante esta situación, Diana Morant ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "deje de mirar hacia otro lado y que le pida de forma inmediata el acta de diputado a Mazón" porque "no puede seguir encubriendo tanta mentira", al tiempo que ha insistido en que "tras mentir durante más de 400 días, Feijóo también tendría que dejar su cargo". "La sociedad valenciana merecemos poder pasar página y para eso necesitamos justicia y verdad, sin eso no habrá reparación", ha concluido.