Boca se clasifica a octavos de final tras golear a Defensa y Justicia

Buenos Aires, 23 abr (EFE).- Boca Juniors goleó este jueves a domicilio por 0-4 a Defensa y Justicia en el comienzo de la decimosexta jornada del Clausura argentino y aseguró su lugar en octavos de final del torneo.

Con goles de Milton Giménez (m.22), Alan Velasco (m.77), el paraguayo Adam Bareiro (m.81) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.92), el ‘Xeneize’ sumó su séptimo triunfo y aprovechó el impulso del triunfo del domingo en el superclásico.

Tras esta nueva victoria, Boca llegó a 27 puntos y comparte de manera provisional el liderato de la Zona A con Estudiantes de La Plata, que el sábado será local frente a Talleres de Córdoba, mientras que Vélez los escolta con 26 enteros a la espera del duelo del próximo lunes ante Unión de Santa Fe.

Entre tanto, en la Zona B el líder es el sorprendente Independiente Rivadavia, con 30 puntos, que el domingo será local contra Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino, mientras que sus escoltas con 26 unidades son River Plate, que el sábado será local frente a Aldosivi, y Argentinos Juniors, que el lunes visitará a Huracán. EFE