Espana agencias

Boca se clasifica a octavos de final tras golear a Defensa y Justicia

Guardar

Buenos Aires, 23 abr (EFE).- Boca Juniors goleó este jueves a domicilio por 0-4 a Defensa y Justicia en el comienzo de la decimosexta jornada del Clausura argentino y aseguró su lugar en octavos de final del torneo.

Con goles de Milton Giménez (m.22), Alan Velasco (m.77), el paraguayo Adam Bareiro (m.81) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.92), el ‘Xeneize’ sumó su séptimo triunfo y aprovechó el impulso del triunfo del domingo en el superclásico.

Tras esta nueva victoria, Boca llegó a 27 puntos y comparte de manera provisional el liderato de la Zona A con Estudiantes de La Plata, que el sábado será local frente a Talleres de Córdoba, mientras que Vélez los escolta con 26 enteros a la espera del duelo del próximo lunes ante Unión de Santa Fe.

Entre tanto, en la Zona B el líder es el sorprendente Independiente Rivadavia, con 30 puntos, que el domingo será local contra Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino, mientras que sus escoltas con 26 unidades son River Plate, que el sábado será local frente a Aldosivi, y Argentinos Juniors, que el lunes visitará a Huracán. EFE

Últimas Noticias

Detenidos por violencia en clásico del fútbol paraguayo enfrentan hasta 12 años de prisión

Infobae

Principal acusado por la muerte de Maradona: "Yo no era el dueño de su salud"

Infobae

Almada: "La repetición del penalti me causa indignación"

Infobae

Sánchez lamenta la muerte de Ignasi Camós, director del Instituto de la Cinematografía

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 24 de abril

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Un hombre mata a su expareja y después se suicida: el agresor tenía antecedentes por violencia de género

Las auditoras revelan que Transportes duplicó la compra de mascarillas “en apenas 13 minutos” sin justificación: “O se suministraban los ocho millones o nada”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una descendiente de sefardíes venezolanos a la nacionalidad española: entregó el informe de un genealogista reputado

El exjefe jurídico de Globalia desvincula a Begoña Gómez del apoyo a Air Europa y defiende que no fue un rescate, sino un “préstamo”

ECONOMÍA

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

Si tu empresa pide un ERE, esto es lo que debes hacer: conoce qué es y cuáles son tus derechos

DEPORTES

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal