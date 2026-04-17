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Vox afirma que sus votantes están satisfechos del acuerdo donde no hay cesiones dolorosas

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Mérida, 17 abr (EFE).- El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, que ostentará una de las vicepresidencias del futuro Ejecutivo, ha afirmado este viernes que muchas medidas contempladas en su programa electoral están reflejadas en un acuerdo de Gobierno con el PP en el no ha habido "cesiones dolorosas".

"Los votantes de Vox pueden sentirse muy satisfechos al ver reflejadas nuestras medidas" en dicho acuerdo, ha dicho Fernández Calle tras reunirse con el presidente de la Asamblea extremeña, Manuel Naharro.

Tras ratificar que su grupo parlamentario respaldará a María Guardiola en el debate de investidura como presidenta extremeña, el líder regional de Vox ha explicado que ha habido concesiones y cesiones por ambas partes, pero "no dolorosas".

Ha reconocido que había "muchas cosas" en las que no había acuerdo entre Vox y PP, pero "teníamos claro que había que limar esas asperezas y se han limado".

"Extremadura tendrá Gobierno, el mejor gobierno que puede tener y el Gobierno que creo que estaba esperando la sociedad extremeña", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

A su juicio, este acuerdo, que contempla 74 medidas, dotará de estabilidad al Ejecutivo extremeño y permitirá disponer de presupuestos durante los próximos cuatro años.

También ha hecho referencia a que Guardiola mantendrá desde la Presidencia las competencias en materia de igualdad y violencia de género. EFE

(foto) (vídeo)

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