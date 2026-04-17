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Sergio Sánchez explica en el Senado que por los informes de Plus Ultra cobró 18.000 euros

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Madrid, 17 abr (EFE).- El director de relaciones institucionales de Movistar Plus, Sergio Sánchez, ha explicado este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo que poseyó el 25 % de las acciones de Análisis Relevante, la consultora del rescate de Plus Ultra, y que por sus informes cobró 18.000 euros.

Sánchez ha hecho una breve exposición para explicar cuál fue su participación en Análisis Relevante al inicio de su comparecencia, para añadir a continuación que prefería no responder a las preguntas que le fueran a hacer los senadores.

El ahora directivo de Movistar Plus, quien lo fue antes de Indra y Telefónica, así como alto cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha dicho que Análisis Relevante se constituyó en febrero de 2020 y que su administrador único, Julio Martínez Martínez, le ofreció el 25 % del accionariado, que adquirió por mil euros y que a la postre perdió.

Ha indicado que para Análisis Relevante redactó "de forma ocasional" informes de fuentes abiertas, por los que cobró 18.000 euros, y que todos los ingresos los declaró a Hacienda y pueden ser demostrados documentalmente.

Tras sus breves explicaciones, Sánchez ha dicho que las preguntas que le hagan las daría por ya contestadas, aunque entiende que hacerlas por los senadores forme parte del "legítimo debate político partidista".

La primera interrogadora, María Caballero, senadora de UPN, se ha quejado por ello ante el presidente de la comisión, Eloy Suárez, y este ha apuntado que él cree que tiene que contestar, pero que lo que no puede hacer es obligarle.

Caballero ha continuado haciendo las preguntas sin obtener respuesta, entre ellas varias relacionadas con su amistad y sus relaciones profesionales con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien también trabajó para Análisis Relevante, al igual que sus dos hijas mediante su agencia de márquetin, Whathefav. EFE

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