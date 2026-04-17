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La Audiencia de Madrid absuelve a Echenique por su tuit sobre los abusos en la Iglesia

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Madrid, 17 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exdirigente de Podemos Pablo Echenique del delito de odio por el que había sido acusado por Abogados Cristianos por un mensaje en redes sociales sobre los abusos sexuales en la Iglesia.

"Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria", decía el mensaje que publicó Echenique el 10 de mayo de 2024 en X.

Abogados Cristianos solicitaba un año de prisión, multa e inhabilitación, pretensión que desestima el tribunal, que, sin embargo, califica el mensaje de "desacertado" e "impropio" de una persona con relevancia pública.

Tiene en cuenta la sentencia el contexto en el que se produjo el mensaje de Echenique, una respuesta a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo contra la política migratoria del Gobierno en las que advertía de que, "dentro de esta apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados". EFE

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