Illa inicia 2026 con la financiación, el traspaso de Rodalies y Presupuestos como principales retos

El proceso para poner en marcha la empresa mixta responsable de Rodalies en Catalunya ya cuenta con todos los elementos esenciales definidos; solo resta formalizar su constitución y avanzar en el traspaso de la línea R1, según fuentes del ejecutivo catalán citadas por el medio que publicó la información original. Este paso es uno de los retos más inmediatos para la Generalitat, en el arranque de un 2026 en el que Salvador Illa encara un calendario marcado por desafíos políticos y presupuestarios relevantes, tal como detalló el medio original.

De acuerdo con la información difundida, Illa comienza el año con diversas negociaciones de impacto en la agenda catalana, entre ellas la definición de un sistema de financiación singular para Catalunya, la oficialización de la empresa mixta para la gestión y desarrollo de Rodalies —que integrará a Renfe con una participación del 50,1% y a la Generalitat con el 49,9%—, y la aprobación de unos nuevos Presupuestos aún pendientes. Según señaló el mismo medio, el consejo de administración de la nueva empresa tendrá cinco miembros, y su presidencia quedará bajo propuesta directa del Govern catalán.

El presidente de la Generalitat ha expresado que el 2026 podría representar un punto de inflexión para Catalunya, tras cerrar 2025 sin la aprobación de unos núcleos presupuestarios y tras sumar el respaldo de ERC y Comuns en diversas iniciativas, incluyendo la validación de tres suplementos de crédito para paliar la prórroga presupuestaria. Illa declaró: “2025 ha sido un buen año y 2026 será mejor: Catalunya avanzará”, afirmó, reflejando el objetivo de superar los desafíos que persisten en la agenda institucional.

En relación con el modelo de financiación, el medio original reportó que durante enero se prevé la presentación del nuevo esquema específico para Catalunya, en el cual participan el Gobierno central, la Generalitat y ERC. La intención radica en que el nuevo sistema permita que la comunidad reciba recursos estatales en proporción a sus aportaciones, respetando el principio de ordinalidad; esto implica que los territorios que contribuyen en mayor proporción sean los que reciban más fondos, en términos relativos. Este modelo será sometido después al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un paso considerado clave para asegurar una mayor autonomía financiera.

El medio consignó asimismo que la falta de Presupuestos genera un escenario de prórroga de las cuentas aprobadas en 2023 bajo el gobierno anterior, y que las negociaciones con ERC y Comuns para desbloquear esta situación aún no han iniciado formalmente. Fuentes citadas detallaron que la concreción del traspaso de Rodalies y la presentación del nuevo marco financiero constituyen condiciones esenciales para que ERC acceda a abrir la negociación de las cuentas públicas. Por parte de los Comuns, la continuidad de las bonificaciones al transporte público y el cumplimiento de acuerdos pactados durante 2025 figuran como requisitos indispensables para dar su apoyo, junto a un seguimiento sobre los suplementos de crédito.

Las prioridades de ERC y Comuns para los Presupuestos contemplan la orientación de mayores recursos a políticas de vivienda —en particular, se formó un grupo de trabajo dedicado a analizar fórmulas para frenar compras especulativas—, a la mejora del transporte público, así como a invertir en educación y sanidad, dimensiones señaladas de manera recurrente en las agendas de ambas formaciones. Este enfoque marca la línea de lo que requerirán al president Illa en las conversaciones por venir.

En otro plano de la agenda política catalana, el medio informó que la eventual aplicación de la Ley de Amnistía a los líderes del ‘Procés’ tendrá repercusiones directas sobre el equilibrio institucional. El presidente Illa se refirió al futuro retorno de Carles Puigdemont, líder de Junts y expresident, condicionado a que el Tribunal Supremo retire la orden de detención tras el pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previsto para la primavera. En ese escenario, Puigdemont podría regresar, ejercer la labor de diputado en el Parlament y, si así lo decidiera, asumir el rol de líder de la oposición a Illa, delineando un tablero parlamentario más complejo. La cobertura también incluyó a Oriol Junqueras, líder de ERC, quien espera que la nueva normativa legislativa se le aplique en los mismos términos.

La dinámica parlamentaria estará atravesada por la continuidad del llamado “cordón sanitario” acordado por todos los partidos excepto el PP a los grupos de Vox y Aliança Catalana, formaciones que las encuestas posicionan con fortaleza creciente en intención de voto, según se detalló en el medio. Este escenario se suma a la necesidad de que el Govern logre niveles de estabilidad suficientes, elemento comprometido tras la ruptura de relaciones políticas anunciada por Junts y la aparición de diversos casos de presunta corrupción.

El año que inicia será el último, a priori, sin procesos electorales pautados en la comunidad antes de las elecciones municipales de 2027, lo que confiere particular relevancia a las reformas, negociaciones y procesos de consolidación institucional que se definirán en los próximos meses, bajo la presión de un contexto político y económico en constante cambio.