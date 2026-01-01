El BCE integra a Bulgaria en el euro con imágenes en su sede para el país balcánico

“Bienvenida Bulgaria” y “el euro es un símbolo de confianza” son algunos de los mensajes que aparecieron la noche de Año Nuevo en la fachada del Banco Central Europeo (BCE), que se cubrió de luces y colores en Fráncfort en homenaje a la reciente incorporación del país balcánico a la moneda única del bloque. Según reportó EFECOM, el espectáculo visual, una proyección de la bandera búlgara —con franjas horizontales blanca, verde y roja— sobre el emblemático edificio sede, permanecerá hasta el 11 de enero como expresión de un nuevo paso hacia la unidad europea.

El BCE integró oficialmente a Bulgaria como la nación número 21 que adopta el euro este 1 de enero, acto que fue acompañado por una decoración lumínica inspirada en el “Himno de la Alegría” de Ludwig van Beethoven, convertido en símbolo musical de la Unión Europea. Según especificó EFECOM, la iniciativa pretende subrayar la simbología de este hecho histórico para Bulgaria y para la zona euro.

Mientras tanto, distintas autoridades y voces en Bulgaria expresaron su parecer sobre el ingreso a la moneda única. De acuerdo con lo publicado por EFECOM, el presidente búlgaro, Rumen Radev, conocido por su orientación prorrusa, mencionó su preferencia por que la ciudadanía hubiese participado en un referéndum sobre la entrada al euro. Contrariamente, otros responsables locales y miembros del gobierno se han manifestado a favor, subrayando la relevancia de la adhesión para el futuro económico y político de Bulgaria.

Entre quienes respaldan la adopción del euro, el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), Dimitar Radev, transmitió mensajes orientados a resaltar la integración europea. El directivo aseguró durante la Nochevieja que “el euro no es sólo una moneda, es un símbolo de pertenencia”, dejando clara la posición institucional de apoyo al paso dado por el país balcánico, según reportó EFECOM.

El evento de bienvenida, que se preparó con una prueba general el pasado martes en la sede bancaria de Fráncfort, coincide con un contexto en el que la moneda europea muestra solidez frente al dólar estadounidense. EFECOM señaló que el día de Nochevieja el euro se cotizaba a 1,173 dólares hacia las 16:00 GMT. Esta cifra representa una recuperación relevante si se compara con los niveles más bajos registrados desde 2022, cuando estuvo en 1,027 dólares frente a la divisa estadounidense.

La entrada de Bulgaria en la eurozona coloca bajo foco las características económicas del nuevo estado miembro de la moneda única. El país, ubicado en la península balcánica, cuenta con una población aproximada de 6,4 millones de habitantes y un producto interior bruto per cápita de 24.300 euros, según detalló EFECOM. Esta cifra se mantiene por debajo del promedio de la Unión Europea, que asciende a 38.100 euros per cápita, y la economía búlgara representa un 0,5% del total del PIB de toda la UE.

El ambiente de celebración en Fráncfort incluye no sólo los mensajes proyectados en la fachada, sino también la referencia a la música de Beethoven como elemento integrador del proyecto comunitario. EFECOM reportó que esta ambientación visual y musical busca reforzar la identidad europea y dar la bienvenida a Bulgaria en un momento que las autoridades describen como significativo tanto a nivel simbólico como financiero.

El proceso de incorporación de Bulgaria al euro había generado debates internos por su impacto en la política monetaria y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. EFECOM recogió las voces de parte de la dirigencia política que reivindican el paso dentro del marco de la pertenencia europea, mientras sectores críticos al proceso han puesto en cuestión la ausencia de una consulta popular directa sobre la adhesión.

Este acontecimiento marca otro paso en la ampliación del área de circulación del euro, e incrementa a veintiún los estados de la UE que utilizan la moneda común. Según detalló EFECOM, la iluminación especial del BCE permanecerá activa durante los primeros once días del año como testimonio visual del nuevo mapa de la eurozona, en una etapa donde el euro muestra señales de fortaleza frente al dólar, factor que diferentes líderes han vinculado a la confianza institucional y a la percepción positiva internacional de la moneda europea.