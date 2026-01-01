Espana agencias

El BCE integra a Bulgaria en el euro con imágenes en su sede para el país balcánico

Un espectáculo de luces y mensajes de bienvenida en la sede del organismo europeo marca el ingreso del país balcánico a la moneda única, mientras líderes locales subrayan la importancia simbólica y la fortaleza actual frente al dólar

Guardar

“Bienvenida Bulgaria” y “el euro es un símbolo de confianza” son algunos de los mensajes que aparecieron la noche de Año Nuevo en la fachada del Banco Central Europeo (BCE), que se cubrió de luces y colores en Fráncfort en homenaje a la reciente incorporación del país balcánico a la moneda única del bloque. Según reportó EFECOM, el espectáculo visual, una proyección de la bandera búlgara —con franjas horizontales blanca, verde y roja— sobre el emblemático edificio sede, permanecerá hasta el 11 de enero como expresión de un nuevo paso hacia la unidad europea.

El BCE integró oficialmente a Bulgaria como la nación número 21 que adopta el euro este 1 de enero, acto que fue acompañado por una decoración lumínica inspirada en el “Himno de la Alegría” de Ludwig van Beethoven, convertido en símbolo musical de la Unión Europea. Según especificó EFECOM, la iniciativa pretende subrayar la simbología de este hecho histórico para Bulgaria y para la zona euro.

Mientras tanto, distintas autoridades y voces en Bulgaria expresaron su parecer sobre el ingreso a la moneda única. De acuerdo con lo publicado por EFECOM, el presidente búlgaro, Rumen Radev, conocido por su orientación prorrusa, mencionó su preferencia por que la ciudadanía hubiese participado en un referéndum sobre la entrada al euro. Contrariamente, otros responsables locales y miembros del gobierno se han manifestado a favor, subrayando la relevancia de la adhesión para el futuro económico y político de Bulgaria.

Entre quienes respaldan la adopción del euro, el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), Dimitar Radev, transmitió mensajes orientados a resaltar la integración europea. El directivo aseguró durante la Nochevieja que “el euro no es sólo una moneda, es un símbolo de pertenencia”, dejando clara la posición institucional de apoyo al paso dado por el país balcánico, según reportó EFECOM.

El evento de bienvenida, que se preparó con una prueba general el pasado martes en la sede bancaria de Fráncfort, coincide con un contexto en el que la moneda europea muestra solidez frente al dólar estadounidense. EFECOM señaló que el día de Nochevieja el euro se cotizaba a 1,173 dólares hacia las 16:00 GMT. Esta cifra representa una recuperación relevante si se compara con los niveles más bajos registrados desde 2022, cuando estuvo en 1,027 dólares frente a la divisa estadounidense.

La entrada de Bulgaria en la eurozona coloca bajo foco las características económicas del nuevo estado miembro de la moneda única. El país, ubicado en la península balcánica, cuenta con una población aproximada de 6,4 millones de habitantes y un producto interior bruto per cápita de 24.300 euros, según detalló EFECOM. Esta cifra se mantiene por debajo del promedio de la Unión Europea, que asciende a 38.100 euros per cápita, y la economía búlgara representa un 0,5% del total del PIB de toda la UE.

El ambiente de celebración en Fráncfort incluye no sólo los mensajes proyectados en la fachada, sino también la referencia a la música de Beethoven como elemento integrador del proyecto comunitario. EFECOM reportó que esta ambientación visual y musical busca reforzar la identidad europea y dar la bienvenida a Bulgaria en un momento que las autoridades describen como significativo tanto a nivel simbólico como financiero.

El proceso de incorporación de Bulgaria al euro había generado debates internos por su impacto en la política monetaria y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. EFECOM recogió las voces de parte de la dirigencia política que reivindican el paso dentro del marco de la pertenencia europea, mientras sectores críticos al proceso han puesto en cuestión la ausencia de una consulta popular directa sobre la adhesión.

Este acontecimiento marca otro paso en la ampliación del área de circulación del euro, e incrementa a veintiún los estados de la UE que utilizan la moneda común. Según detalló EFECOM, la iluminación especial del BCE permanecerá activa durante los primeros once días del año como testimonio visual del nuevo mapa de la eurozona, en una etapa donde el euro muestra señales de fortaleza frente al dólar, factor que diferentes líderes han vinculado a la confianza institucional y a la percepción positiva internacional de la moneda europea.

Temas Relacionados

Banco Central EuropeoEuroBulgariaRumen RadevBanco Nacional de BulgariaFráncfortAlemaniaIntegración europeaHimno de la AlegríaUnión EuropeaEFE

Últimas Noticias

Aranceles de México a productos asiáticos cierran 40 años de apertura comercial

La reciente decisión de establecer tarifas a bienes de naciones sin pacto comercial amenaza con aumentar los precios al consumidor, modificar los flujos de intercambio internacional y generar tensiones en la región antes de la revisión del T-MEC

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 2 de enero de 2026

El sector turístico español apunta a cifras históricas, el euríbor registra alza sostenida, la privatización de TAP entra en nueva fase y Chery informa resultados, mientras Argentina y Panamá revelan sus principales indicadores económicos del último periodo

Infobae

Brasil entra al año electoral con la economía en freno, bajo desempleo y una deuda al alza

Infobae

Más competitividad, autonomía y mercado: objetivos de la presidencia chipriota de la UE

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves 1 de enero de 2026 (13:00 h.)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

La Justicia rechaza pagar más indemnización a un repartidor al no demostrarse que las distintas empresas fueran un único empleador

En Exteriores se come bien: 425.000 euros para los almuerzos y cócteles del ministro y otros 210.000 euros para la “tarjeta gourmet” de los funcionarios

“Si tu coche chirría al frenar no es una avería”: un experto en coches explica qué es y cómo evitarlo

Los vehículos blindados de Italia que son un referente internacional y de los que la Armada Española quiere basar su próximo anfibio

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 enero

Andrés Millán, abogado, sobre la baliza V16: “El negocio del año ya se anuncia como obligatorio en 2026”

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco