EEUU permite operar tres semanas a la sancionada petrolera ruso-serbia NIS

La petrolera serbia vinculada a Moscú retoma actividades tras recibir una autorización temporal de Washington que le permite gestionar contratos y reactivar la refinería principal, mientras se negocia la salida rusa antes de marzo ante nuevas sanciones

El procesamiento de crudo en la principal refinería de Serbia, detenido desde finales de noviembre, volverá a ponerse en marcha aproximadamente a partir del 18 de enero, de acuerdo con declaraciones oficiales. Las autoridades esperan que para esa fecha concluya la negociación sobre la participación rusa en la compañía, que permanece en curso, según indicó el presidente Aleksandar Vucic. Al mismo tiempo, la petrolera serbia NIS, una de las principales proveedoras de combustible en la región, recibió recientemente una licencia temporal de Estados Unidos para retomar sus operaciones, tras casi tres meses bajo sanciones internacionales.

De acuerdo con la agencia EFECOM, el permiso especial emitido por el gobierno estadounidense permite a NIS operar hasta el 23 de enero. Durante este periodo, la empresa podrá renovar y mantener sus contratos, así como gestionar todas sus actividades comerciales, lo que incluye la reapertura de la única refinería de Serbia. Esta planta tiene capacidad para procesar hasta 4,8 millones de toneladas de crudo anualmente y tradicionalmente ha suministrado la mayor parte del combustible consumido en todo el país.

La medida de Washington responde a que el 56,1 % de la petrolera está en manos de las compañías rusas Gazprom y Gazprom Neft, mientras que el Estado serbio retiene el 29,9 % del capital, y el resto corresponde a otros accionistas minoritarios. Las restricciones impuestas por Estados Unidos tienen como fin evitar que los ingresos generados por el sector petrolero ruso contribuyan al financiamiento de la invasión en Ucrania. Como requisito para el levantamiento total de las sanciones, Estados Unidos fijó la fecha límite del 24 de marzo para que Rusia se retire como accionista de la compañía.

Según detalló EFECOM, la interrupción de actividades en la planta desde el 25 de noviembre afectó el suministro de combustible en Serbia. Por esta razón, la reactivación de la refinería resulta clave para garantizar la disponibilidad de productos petrolíferos en el país mientras duran las negociaciones para modificar la composición accionarial de NIS.

En ese contexto, el mandatario serbio Aleksandar Vucic confirmó durante una comparecencia ante periodistas que, una vez concluidas las festividades navideñas, NIS comenzará a adquirir crudo y a procesarlo de inmediato. Informó también que la refinería retomará operaciones completas alrededor del 18 de enero. El presidente manifestó su deseo de que para ese momento las conversaciones entre las partes rusa y húngara hayan finalizado.

El medio EFECOM informó, además, que la empresa húngara MOL está en proceso de negociación con los actuales accionistas rusos para adquirir su participación en NIS. De cerrarse la operación antes de marzo, la compañía cumpliría la condición establecida por Estados Unidos para la exención de las sanciones.

NIS administra más de 400 estaciones de servicio distribuidas en Serbia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Bulgaria, lo que la posiciona como un actor central en la provisión de combustible a nivel regional. La continuidad de sus operaciones resulta fundamental para mantener el flujo de suministro no solo en Serbia, sino también en los países vecinos.

La decisión de otorgar una autorización temporal a NIS ilustra los complejos equilibrios en la aplicación de sanciones internacionales y la necesidad de evitar disrupciones críticas en el abastecimiento de energéticos, según publicó el medio EFECOM. Tanto las negociaciones de compraventa de acciones como la reactivación de la refinería permanecen bajo seguimiento de las autoridades, mientras NIS avanza en su transición de estructura accionarial e inicia la puesta en funcionamiento de sus principales instalaciones industriales tras la pausa forzada por las sanciones.

