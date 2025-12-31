Espana agencias

Sánchez hace balance de lo conseguido en 2025: "Este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes. España crece como nunca"

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el presidente ha repasado las decisiones clave adoptadas mes a mes durante el año, resaltando avances en educación, vivienda, empleo y protección social, así como compromisos con la sanidad y el bienestar

“En noviembre apostamos por un modelo de transporte más accesible, más barato, más limpio, gracias a la Ley de Movilidad Sostenible y cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles y españolas. Aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos hasta un 11%”. Con estas palabras, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cerró el balance de su gestión anual, según informó el medio de comunicación encargado de difundir su intervención. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Sánchez repasó las principales decisiones adoptadas durante los doce meses de 2025, destacando los avances alcanzados en áreas como educación, vivienda, empleo y protección social, así como los compromisos renovados con la sanidad y el bienestar.

De acuerdo con la información publicada por la misma fuente, Sánchez hizo público este balance mediante un video difundido el miércoles, donde subrayó cómo las medidas implementadas buscaban mejorar la vida cotidiana en todo el país. Entre los puntos destacados, mencionó que al inicio del año el Gobierno incrementó las pensiones mínimas y promulgó una docena de iniciativas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda. “Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa”, expresó el mandatario, señalando la naturaleza prioritaria de estas acciones.

El medio detalló que en febrero, el Ejecutivo impulsó una nueva subida en el salario mínimo interprofesional, situando las remuneraciones en un nivel un 61% superior al del año 2018 para quienes perciben ese tipo de salario. Esta política de incremento salarial formó parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la protección de los trabajadores y responder al encarecimiento del costo de vida, en línea con los compromisos laborales asumidos desde el inicio de la legislatura.

Según consignó la misma fuente, en marzo se dirigieron más de 2.500 millones de euros al sistema de becas educativas, incrementando el presupuesto anual en 1.000 millones de euros respecto al existente antes de la llegada del actual gobierno. Este esfuerzo, según remarcó Sánchez, estuvo orientado a promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y a reducir las barreras económicas para los estudiantes y sus familias.

En abril, el jefe del Ejecutivo puso en valor la garantía de cinco comidas saludables cada semana en los comedores escolares, puntualizando la necesidad de asegurar una alimentación adecuada sin que el lugar de residencia de cada estudiante determine su acceso a una dieta equilibrada. “Comer bien no debería depender del código postal de la familia y, por supuesto, tampoco del estudiante”, subrayó el presidente, según publicó la fuente citada.

El balance incluyó nuevas regulaciones en el mercado de la vivienda: Sánchez resaltó que en mayo se exigió a la plataforma Airbnb el retiro de 65.000 anuncios considerados ilegales, una medida que, a juicio del Gobierno, buscó aumentar la oferta de residencias disponibles y limitar los procesos especulativos en el sector inmobiliario. El medio reportó que con esta acción se pretendió defender el derecho a una vivienda digna y estabilizar los mercados de alquileres urbanos.

El medio detalló que en el mes de junio, el Gobierno adoptó una postura de firmeza ante la solicitud de la OTAN de elevar el presupuesto nacional para defensa hasta el cinco por ciento del Producto Interior Bruto. Sánchez insistió en la protección de los servicios públicos, indicando que no habría recortes ni en sanidad, ni en educación, ni en política de acción climática. Según defendió el presidente, la inversión en servicios públicos continúa siendo un eje prioritario de la agenda gubernamental.

La extensión de los permisos por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas fue otra de las medidas que resaltó Sánchez en su balance. Esta decisión, implementada en julio, tuvo como finalidad permitir a las familias disponer de más tiempo para la atención de los recién nacidos, favoreciendo la conciliación y el bienestar familiar.

Según publicó el medio, en agosto el Gobierno aprobó ayudas específicas para las personas afectadas por incendios que provocaron devastación en distintas regiones, consolidando la asistencia estatal ante situaciones de emergencia y catástrofes. Estos apoyos buscaron ofrecer respaldo económico y social a quienes “lo perdieron todo”, en palabras del presidente.

En septiembre, según remarcó la fuente, el Ejecutivo activó nuevas políticas de presión internacional orientadas a frenar el conflicto y el sufrimiento humano en Gaza. Sánchez destacó la solidaridad expresada por la sociedad española respecto a la situación de la población palestina, subrayando la importancia de este compromiso en el contexto internacional.

La aprobación de la Ley ELA y la asignación de 500 millones de euros para cuidados continuos las 24 horas del día, los siete días de la semana, fue uno de los logros en materia sanitaria y de protección social más señalados por el presidente durante octubre. “Para que nadie tenga que luchar solo”, indicó Sánchez, según lo citó el medio, al explicar la finalidad de esta norma centrada en dignificar la atención a pacientes con condiciones de dependencia severa.

El modelo de transporte promovido en noviembre apostó por la accesibilidad, la reducción de costes y la menor huella ambiental, reflejado en la promulgación de la Ley de Movilidad Sostenible. Esta legislación contempló un apoyo directo a la transición hacia sistemas de transporte más respetuosos con el entorno y de mayor cobertura territorial.

Según reiteró el medio, Sánchez cerró su mensaje afirmando que la evolución económica del país experimentó un crecimiento sin precedentes. Pese a estos avances, reconoció que persisten retos pendientes y que el Gobierno continuará su gestión con el objetivo de seguir mejorando la vida cotidiana de la población durante el año 2026. El presidente concluyó su intervención afirmando la determinación del Ejecutivo de profundizar en políticas que garanticen el bienestar social y la cohesión en la próxima etapa.

Pedro SánchezGobierno de EspañaEspaña2025Políticas socialesCrecimiento económicoViviendaSalario mínimoLey de Movilidad SostenibleOTANEUROPAPRESS

