Espana agencias

El PSPV afea al PP que "dé lecciones teniendo a alcaldes investigados y siendo responsables de la infrafinanciación"

La portavoz adjunta socialista critica a los populares por cuestionar la gestión autonómica mientras mantienen a regidores señalados por delitos graves, insta a exigir renuncias y rechaza los reproches sobre financiación al destacar el perdón de deuda anunciado por el Ejecutivo

Guardar

Al abordar la polémica vinculada a la condonación de la deuda de 11.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts Valencianes, María José Salvador, ha puesto en primer plano la negativa del president regional, Carlos Mazón, a aceptar esta medida. Según informó el PSPV-PSOE, Salvador planteó que no encuentra justificación en la decisión de rechazar una propuesta que, en sus palabras, aliviaría la situación financiera de la Comunitat Valenciana. Simultáneamente, acusó al Partido Popular de emplear argumentos sobre una presunta “asfixia económica” como cortina de humo para no enfrentar los señalamientos por asuntos éticos y de financiación que pesan sobre sus dirigentes locales.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el PSPV-PSOE, Salvador respondió a una intervención de la diputada popular Nieves Martínez. Salvador recordó que Martínez desarrolló su carrera política en Jérica, municipio cuyo alcalde figura actualmente como investigado por hechos calificados de extraordinaria gravedad relacionados con supuestos abusos sexuales a menores. Ante esta situación, la representante socialista instó al Partido Popular de la Comunitat Valenciana a que exija públicamente la dimisión inmediata del alcalde, rechazando posturas ambiguas o evasivas ante una investigación penal de tal magnitud.

Tal como publicó el PSPV-PSOE, la dirigente socialista se refirió a la actitud del Partido Popular al abordar cuestiones relacionadas con la gestión autonómica y la financiación destinada a la Comunitat Valenciana. A juicio de Salvador, la formación presidida por Carlos Mazón incurre en incongruencias cuando critica la gestión económica mientras mantiene en cargos ejecutivos a personas investigadas por presuntos delitos graves. Según consignó el PSPV-PSOE, la portavoz ajunta consideró “ridículo” que el PP recurra al discurso de la “asfixia económica” en lugar de aceptar los recursos extraordinarios ofrecidos desde el Gobierno central.

El medio añadió que Salvador también se refirió al “silencio cómplice” mostrado por el Partido Popular en el ámbito de Madrid ante la histórica demanda valenciana por una mayor justicia financiera. La representante socialista opinó que esta actitud evidencia la falta de interés del PP en mejorar el modelo de financiación para la Comunitat Valenciana. Según reportó el PSPV-PSOE, contrastó la postura del Gobierno central, representado por el PSOE, que según el partido, sí ha impulsado propuestas para paliar el endeudamiento y ofrecer soluciones concretas.

Salvador enfatizó que el Partido Popular prefiere centrarse en el enfrentamiento y atacar al adversario político antes que sumarse al trabajo cooperativo para resolver los problemas reales de la autonomía. El PSPV-PSOE detalló que, para los socialistas, la gestión de la formación conservadora se traduce en “opacidad” y “tibieza” frente a situaciones que, por su severidad, requieren posicionamientos firmes y exigentes por parte de los máximos responsables políticos valencianos.

Según las palabras recogidas por el propio PSPV-PSOE, Salvador retó a la dirección popular y a Nieves Martínez a cesar las campañas de desinformación y a actuar con responsabilidad institucional, exigiendo la renuncia inmediata del alcalde de Jérica. Además, indicó que sería pertinente que el PP justifique públicamente por qué mantiene al actual regidor en su posición y otorga responsabilidades a personas directamente relacionadas. En opinión del grupo socialista, esto denota que la estrategia popular prioriza la autodefensa política sobre la transparencia y las soluciones a los retos que enfrenta la región.

En el mismo contexto, el PSPV-PSOE puntualizó que el Partido Popular insiste en reproches a la gestión financiera socialista, mientras ignora las posibilidades abiertas desde el Ejecutivo español para resolver el problema histórico del endeudamiento autonómico. La portavoz adjunta reiteró en diversas ocasiones la exigencia de una postura clara, tanto respecto a las responsabilidades legales de los cargos locales del PP como en relación con la aceptación de la condonación de deuda promovida por el Gobierno central. Salvador concluyó reclamando a sus adversarios que sean exigentes consigo mismos y actúen en consecuencia con las demandas sociales de transparencia y responsabilidad.

Temas Relacionados

PSPV-PSOEPartido PopularInfrafinanciaciónComunitat ValencianaLes CortsJéricaMaría Jose SalvadorNieves MartínezGobierno de EspañaPérez LlorcaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

El Ministerio Público plantea que el máximo órgano judicial deje sin efecto la condena impuesta por una supuesta filtración vinculada a Dolores Delgado y la investigación sobre delitos fiscales relacionados con el entorno de Isabel Díaz Ayuso

La Fiscalía solicita al Tribunal

CHA y Verdes Equo apuestan por "dar esperanza a la ciudadanía aragonesa" pese al "ruido"

Dirigentes locales de ambas formaciones anunciaron un entendimiento para las autonómicas en Aragón de 2026, presentando un plan conjunto con propuestas medioambientales y sociales, y asegurando que busca soluciones concretas para las principales demandas ciudadanas

CHA y Verdes Equo apuestan

PACMA denuncia ante la Fiscalía peleas de gallos en Canarias, prohibidas desde 2007

La formación animalista reclama que se están celebrando combates ilegales en varias islas bajo la protección de federaciones locales, aportando pruebas de eventos recientes en instalaciones públicas y detallando “prácticas extremadamente crueles” contra los animales, según su denuncia

PACMA denuncia ante la Fiscalía

Mañueco destaca el crecimiento y el refuerzo de servicios públicos en 2025 y reitera su compromiso con la estabilidad

Durante su mensaje de Año Nuevo, Alfonso Fernández Mañueco ensalzó el avance económico regional, la mejora en educación, sanidad y servicios sociales, el impulso al empleo y vivienda, así como políticas que buscan atraer talento y fortalecer oportunidades para las familias

Mañueco destaca el crecimiento y

EH Bildu insta a actualizar en 2026 los "estatus políticos" de Euskadi y Navarra para ganar "soberanía" y "bienestar"

Nerea Kortajarena, representante de la coalición, defendió la necesidad de revisar los marcos institucionales de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en 2026, destacando los desafíos económicos, sociales y políticos existentes, así como el compromiso con reformas profundas

EH Bildu insta a actualizar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un hombre de 40

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

DEPORTES

Roberto Carlos, intervenido de urgencia

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto