El PSPV afea al PP que "dé lecciones teniendo a alcaldes investigados y siendo responsables de la infrafinanciación"

Al abordar la polémica vinculada a la condonación de la deuda de 11.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts Valencianes, María José Salvador, ha puesto en primer plano la negativa del president regional, Carlos Mazón, a aceptar esta medida. Según informó el PSPV-PSOE, Salvador planteó que no encuentra justificación en la decisión de rechazar una propuesta que, en sus palabras, aliviaría la situación financiera de la Comunitat Valenciana. Simultáneamente, acusó al Partido Popular de emplear argumentos sobre una presunta “asfixia económica” como cortina de humo para no enfrentar los señalamientos por asuntos éticos y de financiación que pesan sobre sus dirigentes locales.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el PSPV-PSOE, Salvador respondió a una intervención de la diputada popular Nieves Martínez. Salvador recordó que Martínez desarrolló su carrera política en Jérica, municipio cuyo alcalde figura actualmente como investigado por hechos calificados de extraordinaria gravedad relacionados con supuestos abusos sexuales a menores. Ante esta situación, la representante socialista instó al Partido Popular de la Comunitat Valenciana a que exija públicamente la dimisión inmediata del alcalde, rechazando posturas ambiguas o evasivas ante una investigación penal de tal magnitud.

Tal como publicó el PSPV-PSOE, la dirigente socialista se refirió a la actitud del Partido Popular al abordar cuestiones relacionadas con la gestión autonómica y la financiación destinada a la Comunitat Valenciana. A juicio de Salvador, la formación presidida por Carlos Mazón incurre en incongruencias cuando critica la gestión económica mientras mantiene en cargos ejecutivos a personas investigadas por presuntos delitos graves. Según consignó el PSPV-PSOE, la portavoz ajunta consideró “ridículo” que el PP recurra al discurso de la “asfixia económica” en lugar de aceptar los recursos extraordinarios ofrecidos desde el Gobierno central.

El medio añadió que Salvador también se refirió al “silencio cómplice” mostrado por el Partido Popular en el ámbito de Madrid ante la histórica demanda valenciana por una mayor justicia financiera. La representante socialista opinó que esta actitud evidencia la falta de interés del PP en mejorar el modelo de financiación para la Comunitat Valenciana. Según reportó el PSPV-PSOE, contrastó la postura del Gobierno central, representado por el PSOE, que según el partido, sí ha impulsado propuestas para paliar el endeudamiento y ofrecer soluciones concretas.

Salvador enfatizó que el Partido Popular prefiere centrarse en el enfrentamiento y atacar al adversario político antes que sumarse al trabajo cooperativo para resolver los problemas reales de la autonomía. El PSPV-PSOE detalló que, para los socialistas, la gestión de la formación conservadora se traduce en “opacidad” y “tibieza” frente a situaciones que, por su severidad, requieren posicionamientos firmes y exigentes por parte de los máximos responsables políticos valencianos.

Según las palabras recogidas por el propio PSPV-PSOE, Salvador retó a la dirección popular y a Nieves Martínez a cesar las campañas de desinformación y a actuar con responsabilidad institucional, exigiendo la renuncia inmediata del alcalde de Jérica. Además, indicó que sería pertinente que el PP justifique públicamente por qué mantiene al actual regidor en su posición y otorga responsabilidades a personas directamente relacionadas. En opinión del grupo socialista, esto denota que la estrategia popular prioriza la autodefensa política sobre la transparencia y las soluciones a los retos que enfrenta la región.

En el mismo contexto, el PSPV-PSOE puntualizó que el Partido Popular insiste en reproches a la gestión financiera socialista, mientras ignora las posibilidades abiertas desde el Ejecutivo español para resolver el problema histórico del endeudamiento autonómico. La portavoz adjunta reiteró en diversas ocasiones la exigencia de una postura clara, tanto respecto a las responsabilidades legales de los cargos locales del PP como en relación con la aceptación de la condonación de deuda promovida por el Gobierno central. Salvador concluyó reclamando a sus adversarios que sean exigentes consigo mismos y actúen en consecuencia con las demandas sociales de transparencia y responsabilidad.