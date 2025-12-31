Espana agencias

Compromís ve "hipócrita" el discurso de Fin de Año Llorca y le exije que pida el acta a Mazón

El síndic de Compromís Joan Baldovi ha tildado de "hipócrita" el mensaje de Fin de Año del president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, y le ha exigido que le reclame el acta a su predecesor, Carlos Mazón y se ocupe de los "verdaderos problemas de los valencianos".

En ese sentido, ha criticado "el discurso hipócrita" de Pérez Llorca cuando "aún no ha explicado por qué su primera medida" como jefe del Consell "fue mantener a Mazón como diputado, ponerle un piso con vistas a la mar y un sobresueldo".

"Lo que realmente quieren los valencianos es que le pida el acta a Mazón y que se ocupe de los verdaderos problemas de los valencianos, la sanidad, la educación, la vivienda, la lucha contra la corrupción, venga de donde venga", ha apuntado Baldoví, que ha apostillado: "Solo así los valencianos y las valencianas podremos superar esa etapa negra del PP que nos ha costado 230 víctimas mortales".

